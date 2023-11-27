Благо от устройства

В Госдуме в понедельник обсудили опыт вовлечения жителей в проектирование городских пространств: круглый стол на эту тему провела фракция «Новые люди». Складывающуюся практику партнерства власти и граждан докладчики оценивали в основном положительно. Из выступлений следовало, что участие в проектировании общественных пространств гарантирует горожанам первый опыт гражданственности, а активистам — «трамплин» для начала политической карьеры. Впрочем, последний бонус, как выяснилось, не слишком радует ответственных за эту сферу чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная Дума РФ Фото: Государственная Дума РФ

Тему «соучаствующего проектирования» федеральный центр внедрил в управленческую практику вместе с нацпроектом «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) в 2019 году. Разработчики указывали, что результатом его воплощения должно стать как «кардинальное повышение комфортности» городов, так и «создание механизма прямого участия граждан» в этих процессах. Впрочем, в публичной политике урбанистика прописалась задолго до этого. Тему эксплуатировали и оппозиция (один из ярких примеров — фонд «Городские проекты» включенных в реестр иноагентов Ильи Варламова и Максима Каца), и власть: еще в 2014 году Дмитрий Медведев как председатель «Единой России» (ЕР) рекомендовал региональным выдвиженцам использовать опыт Москвы по внедрению урбанистики в большую политику.

Участники круглого стола в Госдуме явно намеревались сосредоточиться исключительно на практической стороне вопроса. Так, зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР) поблагодарила коллег из «Новых людей» за интерес к теме и подчеркнула, что участие граждан в проектировании общественных пространств — важнейшая составляющая всей работы: «Общественные пространства, которые создаются (таким образом.— “Ъ”), сами по себе порождают общественную активность: территории, которые побеждали в конкурсах, запускают благодаря благоустройству какую-то деятельность».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») поддержал коллегу и посоветовал активнее информировать граждан об изменениях в городском пространстве: «Я столкнулся с тем, что даже то хорошее, что делается, не объясняется, люди не чувствуют своего влияния на то, что происходит в их дворе».

Многочисленные представители региональных профильных ведомств, выступавшие следом, поочередно хвалились собственными успехами в «соучаствующем проектировании» и чаще всего отмечали, что методика способствует ответственности жителей за произведенные работы.

Хотя некоторого недовольства, связанного с чрезмерной активностью вошедших во вкус граждан, чиновникам скрыть не удалось.

«С каждой следующей сессией горожанин хочет иметь все больше инструментов влиять на принимаемые решения, поэтому важно правильно установить границы вовлечения и понимать круг вопросов, где горожанин и его участие уместны, а где нужно оставить это дело профессионалам»,— советовал, например, министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

Не меньше чиновников возмущала и политизация процесса, о которой они, впрочем, не заявили прямо. «После того как происходит вовлечение, местные интересанты начинают раздувать эту повестку: положительные комментарии люди обычно не пишут, а отрицательные — начинают писать»,— отмечала министр архитектуры Оренбургской области Наталья Ибрагимова.

«Очень часто агентами, субъектами партисипации выступают муниципальные депутаты. И это хорошо: мы чувствительный слой, первые реагируем на нужды и боли людей в городах и других населенных пунктах»,— подтвердил муниципальный депутат из Ясенево Максим Жарков («Новые люди»). Лучше всего, по его словам, в тематику вовлекается молодежь: «Для них это первый опыт гражданственности, соприкосновения с принятием решения на уровне своего района, своего города». Необходимость политической модерации процесса подчеркнул организатор круглого стола Олег Леонов («Новые люди»): «Выражение "жители хотят" — это литературная форма, потому что жители хотят разного. Потому здесь необходима команда медиаторов, чтобы систематизировать эти "хотелки"».

«Большинство наших активистов начинали именно с работы у себя во дворе, организовывали соседей, общались с районными управами, решали мелкие вопросы в районе,— рассказала “Ъ” уже по окончании мероприятия лидер столичного отделения "Новых людей" Анна Дробот.— Классический путь активиста нашей партии в Москве выглядит примерно так: сначала активный житель района, затем муниципальный депутат, потом лидер общественного мнения по своей теме на уровне всей Москвы».

Опыт создания районных сообществ станет одним из критериев отбора кандидатов от партии на выборах в Мосгордуму-2024, добавила госпожа Дробот, с ходу перечислив тройку московских политиков, уже обладающих такими компетенциями.

Значимость этих компетенций на «открытом микрофоне» подтвердили приглашенные жители Москвы, пытавшиеся обратить внимание участников круглого стола на конкретные кейсы в их округах, районах и даже домах. А некоторые предлагали масштабировать практики делегирования ответственности жителям далеко за пределы вопросов благоустройства. «Местное сообщество не формируется, не взрослеет, не берет ответственность, потому что в соучаствующем проектировании нет вопросов самоуправления,— объяснял урбанист Станислав Мурунов.— Я бы повернул фокус не на вовлечение, а на ключевую цель процедур коммуникации с горожанами. Мы хотим, чтобы граждане брали на себя ответственность? Тогда это называется самоорганизация, самоуправление». Эти цели достигаются и измеряются «совсем по-другому», заключил эксперт.

Григорий Лейба