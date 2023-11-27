В Мордовии 10 из 18 частных клиник отказались от проведения абортов после встреч с властями

Власти Мордовии направляли обращения, приглашали и проводили беседы с руководством частных клиник республики по вопросу проведения абортов. В результате 10 из 18 коммерческих организаций отказались от предоставления подобной услуги, сообщил глава Мордовии Артем Здунов на XXV Всемирном русском народном соборе.

«Мы обратились к (руководителям частных клиник.— ''Ъ''), приглашали, разговаривали. У нас 10 из 18 частных клиник, которые имеют лицензию (на проведение абортов.— ''Ъ''), добровольно от этого отказались»,— рассказал господин Здунов (цитата по ТАСС).

2 августа Мордовия первой из российских регионов приняла закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Тогда Артем Здунов говорил, что от проведения абортов отказались пять частных клиник региона.

По данным властей Мордовии, к весне 2023 года количество абортов в регионе сократилось на 42% год к году. Артем Здунов пояснял, что снижению способствовало в том числе обучение врачей «алгоритму общения с беременными пациентками». При этом, по его словам, число операций по искусственному прерыванию беременности снизилось в госклиниках, в то время как в частных, напротив, выросло.

Последние несколько месяцев в России растет число регионов, в которых частные клиники отказываются от проведения абортов после встреч с региональными чиновниками, которые предлагают «внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране». На сегодня от проведения абортов полностью отказались коммерческие организации в Крыму и Курской области, частично — клиники в Татарстане, Челябинской области.

Об отказе частных клиник в регионах от проведения абортов — в материале «Ъ» «Не все на абортаж».

Лусине Баласян