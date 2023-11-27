Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Мордовии 10 из 18 частных клиник отказались от проведения абортов после встреч с властями

Власти Мордовии направляли обращения, приглашали и проводили беседы с руководством частных клиник республики по вопросу проведения абортов. В результате 10 из 18 коммерческих организаций отказались от предоставления подобной услуги, сообщил глава Мордовии Артем Здунов на XXV Всемирном русском народном соборе.

«Мы обратились к (руководителям частных клиник.— ''Ъ''), приглашали, разговаривали. У нас 10 из 18 частных клиник, которые имеют лицензию (на проведение абортов.— ''Ъ''), добровольно от этого отказались»,— рассказал господин Здунов (цитата по ТАСС).

2 августа Мордовия первой из российских регионов приняла закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Тогда Артем Здунов говорил, что от проведения абортов отказались пять частных клиник региона.

По данным властей Мордовии, к весне 2023 года количество абортов в регионе сократилось на 42% год к году. Артем Здунов пояснял, что снижению способствовало в том числе обучение врачей «алгоритму общения с беременными пациентками». При этом, по его словам, число операций по искусственному прерыванию беременности снизилось в госклиниках, в то время как в частных, напротив, выросло.

Последние несколько месяцев в России растет число регионов, в которых частные клиники отказываются от проведения абортов после встреч с региональными чиновниками, которые предлагают «внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране». На сегодня от проведения абортов полностью отказались коммерческие организации в Крыму и Курской области, частично — клиники в Татарстане, Челябинской области.

Об отказе частных клиник в регионах от проведения абортов — в материале «Ъ» «Не все на абортаж».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...