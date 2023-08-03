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Коммерсантъ FM
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В Мордовии запретили склонять женщин к абортам

Государственное собрание Мордовии приняло закон, запрещающий склонять беременных женщин к абортам и пропагандировать искусственное прерывание беременности. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента республики.

Мордовия стала первым регионом России, принявшим такой закон. Штрафы за его нарушение составят от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для физлиц и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юрлиц.

В пояснительной записке говорится, что «идеологическое и психологическое воздействие на граждан насаждает чуждую российскому народу систему ценностей». При этом врачи, сообщающие женщине о медицинских показаниях к аборту, не будут попадать под статью.

Елена Ковалева, Нижний Новгород

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