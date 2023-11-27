Верь, гордись, люби
«Единая Россия» начинает панельные дискуссии в преддверии декабрьского съезда
Во вторник в Ростовской области стартует первая из трех панельных дискуссий «Единой России» (ЕР), которые она проведет в преддверии своего съезда 17 декабря. Все они будут посвящены основным смысловым линиям грядущей президентской кампании, а их рабочие названия — «Горжусь Россией», «Верю в Россию» и «Будущее России». В первой дискуссии среди прочих примут участие ветераны боевых действий, военкоры и главы новых регионов, которые обсудят как военные, так и гражданские достижения страны. Как поясняют эксперты, работающие с ЕР, в случае выдвижения Владимира Путина на новый срок его поддержка единороссами должна иметь четкие содержательные основания, что поможет партии взять на себя роль одного из идеологических модераторов будущей кампании.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как рассказал “Ъ” осведомленный источник в ЕР, 28 ноября партия проведет первую из трех панельных дискуссий, которые будут объединены «смысловой триадой "гордость — уверенность — будущее"». Как уже сообщал “Ъ”, эти установки совпадают с основными смысловыми линиями президентской кампании-2024, о которых, в частности, шла речь на недавнем семинаре для вице-губернаторов, организованном внутриполитическим блоком администрации президента.
Все дискуссии должны пройти до съезда ЕР 17 декабря: предполагается, что к тому моменту Совет федерации уже объявит президентские выборы (по закону он должен сделать это в период с 8 по 18 декабря), а Владимир Путин обнародует свое решение по поводу участия в них.
Впрочем, источники подчеркивают, что это лишь базовый сценарий, а окончательные решения принимает сам президент. В рамках этого сценария господин Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца (в Кремле работают над составом инициативной группы по его выдвижению), а съезд ЕР будет посвящен президентской кампании и идеологическому вкладу партии в нее.
По словам источника, ожидается, что во всех дискуссиях ЕР примет участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Первая, с рабочим названием «Горжусь Россией», пройдет в музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области, а в центре обсуждения будут темы, связанные как с СВО, так и с достижениями регионов и России в целом.
Среди участников мероприятия — главы новых регионов, военные корреспонденты, ветераны боевых действий, представители военно-промышленного комплекса, волонтеры, рассказывает собеседник “Ъ”.
Дискуссия «Верю в Россию» в Нижегородской области будет посвящена экономическому развитию страны, ее технологическому суверенитету, социальной поддержке и реализации «Народной программы» ЕР.
В обсуждении помимо партийцев поучаствуют молодые ученые, промышленники и аграрии. Наконец, третья дискуссия, «Будущее России», пройдет в Москве, и на ней будут говорить о перспективах молодежи, инновационных проектах, образовании, патриотизме, развитии волонтерства, спорте. На обсуждение пригласят популярных среди молодежи блогеров, артистов и актеров. Предполагается также участие спортсменов, волонтеров, врачей и учителей, молодых ученых и депутатов. В целом же, разъясняет источник “Ъ”, у этих мероприятий есть две цели. Первая — «подвести итоги работы ЕР за два года (предыдущий съезд прошел в 2021 году), посоветоваться с партийцами на местах и наметить горизонт новых задач». Вторая (если Владимир Путин заявит об участии в выборах) — зафиксировать его поддержку партией и показать роль президента в достижениях России за последние годы.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, периодически консультирующий ЕР в качестве эксперта, поясняет, что с помощью панельных дискуссий партия возьмет на себя роль одного из «идеологических модераторов» президентской кампании.
«Владимир Путин неоднократно говорил о роли ЕР и ее особом значении в нашей политической системе. Поэтому логично, что партия включится в кампанию не просто как инструмент мобилизационной поддержки, но и как площадка для ее идеологического наполнения»,— говорит политолог. При этом он характеризует предстоящие мероприятия не как «дискуссии», а как «обсуждения»: «По итогам дискуссии не всегда удается прийти к чему-то общему. Здесь будет все-таки другой формат. Это будет диалог, у всех участников которого будет некое общее пространство с общими смысловыми конструктами, и это пространство — подготовка к предстоящей кампании». Как именно итоги обсуждения будут зафиксированы — не главный вопрос, добавляет господин Чеснаков: это может быть как некий документ, на основе которого будут разработаны программные предложения будущему кандидату в президенты, так и выступления представителей партии на съезде.
Глава Фонда развития гражданского обществе Константин Костин, также работающий с ЕР (перед думскими выборами-2021 он был ее основным консультантом), напоминает, что по базовому сценарию съезд пройдет после старта президентской кампании: «Конечно, мы можем об этом говорить только в гипотетическом ключе. Но, скорее всего, все будет достаточно понятно и логично: ЕР на съезде должна будет сформулировать свою политическую позицию и при базовом сценарии поддержит своего создателя и нынешнего главу государства. И эта поддержка должна иметь идеологические и содержательные основания». А на трех дискуссионных площадках единороссам предстоит обсудить и содержательно оформить все те смысловые линии, которые обозначены в их названиях, отмечает эксперт: «По итогу они могут быть оформлены и в виде визуального контента, и в виде идеологического документа типа манифеста или нескольких заявлений — формат не суть важен, выбор инструментов широк. Важно, что партия заявит свою позицию. Результаты этих дискуссий мы, скорее всего, и увидим в выступлениях представителей площадок на съезде».