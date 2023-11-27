Верь, гордись, люби

Во вторник в Ростовской области стартует первая из трех панельных дискуссий «Единой России» (ЕР), которые она проведет в преддверии своего съезда 17 декабря. Все они будут посвящены основным смысловым линиям грядущей президентской кампании, а их рабочие названия — «Горжусь Россией», «Верю в Россию» и «Будущее России». В первой дискуссии среди прочих примут участие ветераны боевых действий, военкоры и главы новых регионов, которые обсудят как военные, так и гражданские достижения страны. Как поясняют эксперты, работающие с ЕР, в случае выдвижения Владимира Путина на новый срок его поддержка единороссами должна иметь четкие содержательные основания, что поможет партии взять на себя роль одного из идеологических модераторов будущей кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” осведомленный источник в ЕР, 28 ноября партия проведет первую из трех панельных дискуссий, которые будут объединены «смысловой триадой "гордость — уверенность — будущее"». Как уже сообщал “Ъ”, эти установки совпадают с основными смысловыми линиями президентской кампании-2024, о которых, в частности, шла речь на недавнем семинаре для вице-губернаторов, организованном внутриполитическим блоком администрации президента.

Все дискуссии должны пройти до съезда ЕР 17 декабря: предполагается, что к тому моменту Совет федерации уже объявит президентские выборы (по закону он должен сделать это в период с 8 по 18 декабря), а Владимир Путин обнародует свое решение по поводу участия в них.

Впрочем, источники подчеркивают, что это лишь базовый сценарий, а окончательные решения принимает сам президент. В рамках этого сценария господин Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца (в Кремле работают над составом инициативной группы по его выдвижению), а съезд ЕР будет посвящен президентской кампании и идеологическому вкладу партии в нее.

По словам источника, ожидается, что во всех дискуссиях ЕР примет участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Первая, с рабочим названием «Горжусь Россией», пройдет в музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области, а в центре обсуждения будут темы, связанные как с СВО, так и с достижениями регионов и России в целом.

Среди участников мероприятия — главы новых регионов, военные корреспонденты, ветераны боевых действий, представители военно-промышленного комплекса, волонтеры, рассказывает собеседник “Ъ”.

Дискуссия «Верю в Россию» в Нижегородской области будет посвящена экономическому развитию страны, ее технологическому суверенитету, социальной поддержке и реализации «Народной программы» ЕР.

В обсуждении помимо партийцев поучаствуют молодые ученые, промышленники и аграрии. Наконец, третья дискуссия, «Будущее России», пройдет в Москве, и на ней будут говорить о перспективах молодежи, инновационных проектах, образовании, патриотизме, развитии волонтерства, спорте. На обсуждение пригласят популярных среди молодежи блогеров, артистов и актеров. Предполагается также участие спортсменов, волонтеров, врачей и учителей, молодых ученых и депутатов. В целом же, разъясняет источник “Ъ”, у этих мероприятий есть две цели. Первая — «подвести итоги работы ЕР за два года (предыдущий съезд прошел в 2021 году), посоветоваться с партийцами на местах и наметить горизонт новых задач». Вторая (если Владимир Путин заявит об участии в выборах) — зафиксировать его поддержку партией и показать роль президента в достижениях России за последние годы.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, периодически консультирующий ЕР в качестве эксперта, поясняет, что с помощью панельных дискуссий партия возьмет на себя роль одного из «идеологических модераторов» президентской кампании.

«Владимир Путин неоднократно говорил о роли ЕР и ее особом значении в нашей политической системе. Поэтому логично, что партия включится в кампанию не просто как инструмент мобилизационной поддержки, но и как площадка для ее идеологического наполнения»,— говорит политолог. При этом он характеризует предстоящие мероприятия не как «дискуссии», а как «обсуждения»: «По итогам дискуссии не всегда удается прийти к чему-то общему. Здесь будет все-таки другой формат. Это будет диалог, у всех участников которого будет некое общее пространство с общими смысловыми конструктами, и это пространство — подготовка к предстоящей кампании». Как именно итоги обсуждения будут зафиксированы — не главный вопрос, добавляет господин Чеснаков: это может быть как некий документ, на основе которого будут разработаны программные предложения будущему кандидату в президенты, так и выступления представителей партии на съезде.

Глава Фонда развития гражданского обществе Константин Костин, также работающий с ЕР (перед думскими выборами-2021 он был ее основным консультантом), напоминает, что по базовому сценарию съезд пройдет после старта президентской кампании: «Конечно, мы можем об этом говорить только в гипотетическом ключе. Но, скорее всего, все будет достаточно понятно и логично: ЕР на съезде должна будет сформулировать свою политическую позицию и при базовом сценарии поддержит своего создателя и нынешнего главу государства. И эта поддержка должна иметь идеологические и содержательные основания». А на трех дискуссионных площадках единороссам предстоит обсудить и содержательно оформить все те смысловые линии, которые обозначены в их названиях, отмечает эксперт: «По итогу они могут быть оформлены и в виде визуального контента, и в виде идеологического документа типа манифеста или нескольких заявлений — формат не суть важен, выбор инструментов широк. Важно, что партия заявит свою позицию. Результаты этих дискуссий мы, скорее всего, и увидим в выступлениях представителей площадок на съезде».

Андрей Винокуров