Немаленькие, но гордые

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в четверг провел круглый стол на многообещающую тему «Россия: почему мы гордимся нашей страной». Мероприятие проходило на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, поэтому его участники одновременно расписывались в гордости за обе России — и за страну, и за выставку. Ну а ближе к концу — еще и за президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

23 ноября традиционный по четвергам круглый стол ЭИСИ был впервые организован на проходящей на ВДНХ выставке-форуме «Россия». Там же теперь будут проходить и все следующие мероприятия ЭИСИ вплоть до марта будущего года, рассказали “Ъ” в кулуарах форума (видимо, сроки привязаны к президентским выборам, которые запланированы на 17 марта 2024 года). Напомним, что масштабная выставка на ВДНХ, которая открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года, рассматривается администрацией президента как одно из главных мероприятий предстоящей президентской кампании. В ходе круглого стола эксперты ЭИСИ явно держали это в голове, потому и решили совместить гордость за Россию как страну с гордостью за «Россию» как выставку. А в какие-то моменты создавалось впечатление, что восхищение форумом даже выходит на первый план.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский традиционно представил коллегам итоги исследования, проведенного его компанией. В этот раз социологи опрашивали посетителей выставки-форума. 97% респондентов оценили ее положительно, столько же порекомендовали бы посетить ее своим знакомым, а 79% хотели бы побывать на форуме во второй раз. В первую очередь выставка ассоциируется у ее посетителей с достижениями России (так ответили 34% опрошенных), с величием отечественной истории (25%), с перспективами и возможностями страны (14%) и с ее будущим (10%). Доминирующей эмоцией от увиденного стала гордость (51% респондентов). «Гордость за то, что, несмотря на СВО, наша страна развивается»,— привел господин Потуремский конкретный пример из ответов опрошенных.

Выступивший следом политолог Александр Асафов все же сместил акцент с экспозиции и задался вопросом, что вообще вызывает у людей гордость. И сам же на него ответил: «Мы хотим гордиться нашей страной. Социология дает ответ: мы хотим жить в великой стране. Основанием для гордости является принадлежность к достижениям. Этот запрос общества — важная составная часть нашей личности. Люди выделяют масштабные вещи — то, что превратилось из мечты в реальность». К таким «масштабным вещам» господин Асафов отнес, в частности, Крымский мост, космодром Восточный, чемпионат мира по футболу 2018 года, газопровод «Сила Сибири», самолет Sukhoi Superjet 100 и платежную систему «Мир».

По видеосвязи к круглому столу присоединялись и другие спикеры, которые перечисляли все новые поводы для гордости. «Большая часть стран в мире не уделяет внимания фундаментальной науке, потому что это дорого и не сразу приносит результат. Это повод для гордости, что наша страна уделяет внимание фундаментальной науке»,— говорил, например, первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга. А руководитель космической компании SR Space Олег Мансуров, конечно, гордился космосом. Который, по словам бизнесмена, сейчас ближе, чем нам кажется, ведь и геоданные, которыми мы пользуемся каждый день, тоже относятся к технологиям этой сферы.

Это выступление заставило директора Института новейших государств Алексея Мартынова вспомнить, что когда-то и он, будучи маленьким, ходил на ВДНХ, а его любимым павильоном был как раз «Космос». Как отметил политолог, выставка помогает людям осознать, что, хоть Россия и не производит IPhone, она может создавать вещи, которых нет нигде в мире и которые, несомненно, ценнее данной модели телефона. Ну а к концу своего выступления господин Мартынов нашел и еще один важнейший повод для гордости: «Выставка — это в основном про последние 20 лет нашей жизни, когда основные вещи, которыми мы можем гордиться, состоялись. А все эти вещи так или иначе связаны с именем президента Владимира Путина, с его поддержкой, с его волей. Самые масштабные проекты, развитие целых отраслей, в том числе совершенно новых, были либо поддержаны, либо инициированы президентом. Нравится это кому-то или нет, но это так».

Кстати, похожей позиции придерживалась и модератор круглого стола, сотрудница ЭИСИ Дарья Кислицына. «Одним из нарративов того, чем мы гордимся, является непосредственно президент. Не очень корректно называть президента нарративом, но тем не менее люди отмечают, помимо достижений в разных сферах и отраслях, и то, что они просто гордятся президентом и тем, что он делает»,— обобщила сказанное коллегами госпожа Кислицына.

Афанасий Сборов