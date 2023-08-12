Северная Корея и Южная Корея

70 лет назад, летом 1953 года, завершилась Корейская война. Некогда единое корейское государство оказалось разделено на две страны, имеющие общие язык и историю, но разные политические и экономические системы.

Территория против населения

При разделении Северной Корее отошла бОльшая территория (120,5 тыс. кв. км против 100,3 кв. км у Южной) и основная часть тяжелой промышленности. При этом трудовые ресурсы остались преимущественно на юге. Соотношение численности населения 1 к 2 в пользу Южной Кореи остается неизменным с 1950-х.

Один из самых низких в мире уровней рождаемости на юге компенсируется более высокой смертностью и низкой продолжительностью жизни на севере.

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Несмотря на меньшую территорию, Южная Корея значительно обгоняет Северную по протяженности автомобильных дорог — 100,4 тыс. против 25,5 тыс. км. При этом лишь около 3% дорог на севере имеют твердое покрытие. Недостаток асфальта компенсируется отсутствием машин. Основное средство индивидуального передвижения — велосипеды.

Чучхе против чеболей

Южной Корее за два поколения удалось превратиться из бедной аграрной страны в высокотехнологичную экономику. ВВП на душу населения (в долларах США 2015 года) с начала 1960-х вырос более чем в 30 раз. Ускоренную модернизацию по-корейски прозвали «чудом на реке Ханган» в честь водной артерии, пересекающей Сеул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Так выглядел Сеул в 1950-х годах Фото: AP Так выглядел Сеул в 1950-х годах Фото: Sidney Schaer / Getty Images Так выглядит современный Сеул Фото: Gregorio Borgia / AP Так выглядит современный Сеул Фото: Getty Images «Чудо» на реке Ханган (на фото) Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Так выглядел Сеул в 1950-х годах Фото: AP Так выглядел Сеул в 1950-х годах Фото: Sidney Schaer / Getty Images Так выглядит современный Сеул Фото: Gregorio Borgia / AP Так выглядит современный Сеул Фото: Getty Images «Чудо» на реке Ханган (на фото) Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«Чуду» способствовали дешевая и дисциплинированная рабочая сила, экспортная ориентация экономики и ставка на частные промышленные конгломераты-чеболи (Samsung, Daewoo, Hyundai, Kia, Doosan). Последним предоставлялись льготные банковские кредиты, госгарантии по иностранным кредитам, экспортные субсидии.

Северная Корея с «опорой на собственные силы» и фактически изолированной от всего мира плановой экономикой так и осталась в числе самых беднейших.

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Диктатура развития против диктатуры пролетариата

Северная и Южная Корея обычно находятся на разных концах международных рейтингов, оценивающих социально-политические и экономические аспекты жизни. В некоторых сравнениях КНДР не представлена вовсе из-за слишком малого объема достоверных данных о стране.

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Исследования характеризуют Южную Корею как свободную и открытую страну. Между тем так было далеко не всегда. Период бурного экономического роста в Южной Корее пришелся на годы авторитарного правления Пак Чжон Хи (1961–1979). Он получил соответствующее название — «диктатура развития».

Экономические реформы не мешали политическим репрессиям, хотя их масштаб и уступал северокорейским. Демократизация началась только в конце 1980-х, когда в результате роста благосостояния и распространения образования в стране сформировался средний класс, который начал бороться за свои права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Массовые протесты в июне 1987 года привели к демократическим реформам Фото: Hyungwon Kang / AP На фото: студенты Сеульского университета окружены полицией, июнь 1987 года Фото: Katsumi Kasahara / AP Следующая фотография 1 / 2 Массовые протесты в июне 1987 года привели к демократическим реформам Фото: Hyungwon Kang / AP На фото: студенты Сеульского университета окружены полицией, июнь 1987 года Фото: Katsumi Kasahara / AP

Северная Корея лидирует по другим показателям. К примеру, числу смертных казней. По данным СМИ, практикуется даже такое экзотическое наказание, как расстрел из зенитных пушек. Однако достоверность этой информации, как и называемое в СМИ число казненных, официально не подтверждены.

Последние смертные казни в Южной Корее были приведены в исполнение в декабре 1997 года (с тех пор действует мораторий).

Пушки против масла

Одной из причин экономической отсталости Северной Кореи эксперты называют чрезмерную милитаризацию. КНДР производит в два раза меньше риса, зато имеет в два раза бОльшие вооруженные силы и предположительно собственный ядерный арсенал.

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Даже на фоне хронической нехватки продовольствия северокорейцы вынуждены жертвовать несколько килограммов «патриотического риса» в год на нужды военных и партии. Еще бОльшую проблему для непривилегированных слоев населения в Северной Корее представляет нехватка источников животного белка. В ход идет искусственное мясо (injogogi), изготавливаемое из переработанной сои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искусственное мясо (injogogi)

Фото: Kim Hong-Ji / Illustration / Reuters Искусственное мясо (injogogi)

Фото: Kim Hong-Ji / Illustration / Reuters

О катастрофическом голоде речь не идет, но, как показало исследование на базе данных ООН, северокорейские дошкольники в среднем на 13 см ниже и на 7 кг легче сверстников. Разница в весе фиксируется и у взрослых.

Вредные привычки...

Хотя жизнь тяжелее на севере, больше пьют и курят на юге. Южная Корея считается самой пьющей нацией в Азии. Наиболее популярный напиток — соджу (корейская водка, 20–30 градусов) имеет в стране культовый статус.

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Еще одно явление, которое приобрело на юге характер эпидемии,— увлечение пластическими операциями. Южную Корею называют центром косметической хирургии, на нее приходится четвертая часть всех проводимых в мире операций. К хирургическим манипуляциям прибегают даже подростки, нередко родители оплачивают их своим детям в качестве подарка на совершеннолетие.

Большим спросом пользуются операции по увеличению разреза глаз, пластика носа и подбородка. Последнему придают заостренную форму — в моде кукольные лица в форме сердечка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Девушка готовится к пластической операции Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Результаты пластической операции (сужена линия подбородка) Фото: Business Wire / AP Результаты пластической операции Фото: Business Wire / AP Следующая фотография 1 / 3 Девушка готовится к пластической операции Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Результаты пластической операции (сужена линия подбородка) Фото: Business Wire / AP Результаты пластической операции Фото: Business Wire / AP

Повальному «культу красоты» способствует тот факт, что приятная внешность является важным преимуществом для трудоустройства и дальнейшего карьерного роста на чрезвычайно конкурентном рынке труда. Ситуация с рабочими местами особенно обострилась во время азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов.

... и «потемкинские» деревни

В Северной Корее тоже любят пустить пыль в глаза. Правда, в первую очередь в ход идет не внешность (хотя мода в стране тоже есть), а элементы благополучной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поле для гольфа в Пхеньяне Фото: Damir Sagolj / Reuters Магазин в недавно построенном жилом комплексе в Пхеньяне Фото: Damir Sagolj / Reuters Мунсунский аквапарк в Пхеньяне Фото: Damir Sagolj / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Поле для гольфа в Пхеньяне Фото: Damir Sagolj / Reuters Магазин в недавно построенном жилом комплексе в Пхеньяне Фото: Damir Sagolj / Reuters Мунсунский аквапарк в Пхеньяне Фото: Damir Sagolj / Reuters

Однако доступны эти блага преимущественно местной элите и туристам. В частности, один тур игры в гольф в комплексе неподалеку от столицы обойдется в $100.

В квартирах в современных высотных домах, которые стали возводить в рекордные сроки в разных районах Пхеньяна, зачастую нет горячей воды, а лифты включают только в часы пик. О невысоком качестве строительных работ может свидетельствовать разрушение жилой 23-этажки в 2014 году. Этот факт был официально признан северокорейскими властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высотные дома на улице ученых «Мирэ» («Улица будущего») в Пхеньяне

Фото: Damir Sagolj / Reuters Высотные дома на улице ученых «Мирэ» («Улица будущего») в Пхеньяне

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Зато квартиры в Северной Корее не продаются, а распределяются властями бесплатно. В Южной, как показало исследование, среднестатистическому жителю страны нужно копить 14 лет, чтобы купить жилье в столице.

Без света и интернета

Если во внешний мир поступает мало достоверной информации о Северной Корее, то жителям страны о внешнем мире известно еще меньше. Те, кто может позволить себе компьютер или другой гаджет, получают доступ к внутренней интернет-системе «Кванмен» (Kwangmyong), содержащей тщательно отобранный, администрируемый контент (всего несколько тысяч сайтов). В ней есть свой поисковик, почтовый сервис, по некоторым данным — даже аналог социальной сети и стриминга.

Такой вариант интернета есть только в Пхеньяне и крупных городах. БОльшая часть страны сидит не только без сети, но зачастую и без света. По данным Международного энергетического агентства, разница в потреблении между двумя соседними странами — почти 50 раз. По данным Всемирного банка, на севере обеспечено электроэнергией чуть более половины населения. Ситуация видна даже из космоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночной вид Корейского полуострова из космоса: южная часть ярко освещена, северная погружена во тьму

Фото: NASA-JSC / Handout / Reuters Ночной вид Корейского полуострова из космоса: южная часть ярко освещена, северная погружена во тьму

Фото: NASA-JSC / Handout / Reuters

Один народ — две нации

Вопрос, сколько времени и усилий может понадобиться на воссоединение двух таких разных стран, остается открытым. По некоторым оценкам, в денежном выражении расходы на выравнивание жизни в объединенном государстве могут превысить $1 трлн. Чем больше времени проходит, тем сильнее увеличивается политический, экономический и культурный разрыв.

60% молодых жителей Южной Кореи (20–30 лет) вообще считают воссоединение необязательным. О том, что думает о такой перспективе молодежь в КНДР, остается только гадать.

Ольга Шкуренко