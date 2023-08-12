Северная Корея и Южная Корея

70 лет назад, летом 1953 года, завершилась Корейская война. Некогда единое корейское государство оказалось разделено на две страны, имеющие общие язык и историю, но разные политические и экономические системы.
Территория против населения
При разделении Северной Корее отошла бОльшая территория (120,5 тыс. кв. км против 100,3 кв. км у Южной) и основная часть тяжелой промышленности. При этом трудовые ресурсы остались преимущественно на юге. Соотношение численности населения 1 к 2 в пользу Южной Кореи остается неизменным с 1950-х.
Один из самых низких в мире уровней рождаемости на юге компенсируется более высокой смертностью и низкой продолжительностью жизни на севере.
Несмотря на меньшую территорию, Южная Корея значительно обгоняет Северную по протяженности автомобильных дорог — 100,4 тыс. против 25,5 тыс. км. При этом лишь около 3% дорог на севере имеют твердое покрытие. Недостаток асфальта компенсируется отсутствием машин. Основное средство индивидуального передвижения — велосипеды.
Чучхе против чеболей
Южной Корее за два поколения удалось превратиться из бедной аграрной страны в высокотехнологичную экономику. ВВП на душу населения (в долларах США 2015 года) с начала 1960-х вырос более чем в 30 раз. Ускоренную модернизацию по-корейски прозвали «чудом на реке Ханган» в честь водной артерии, пересекающей Сеул.
«Чуду» способствовали дешевая и дисциплинированная рабочая сила, экспортная ориентация экономики и ставка на частные промышленные конгломераты-чеболи (Samsung, Daewoo, Hyundai, Kia, Doosan). Последним предоставлялись льготные банковские кредиты, госгарантии по иностранным кредитам, экспортные субсидии.
Северная Корея с «опорой на собственные силы» и фактически изолированной от всего мира плановой экономикой так и осталась в числе самых беднейших.
Диктатура развития против диктатуры пролетариата
Северная и Южная Корея обычно находятся на разных концах международных рейтингов, оценивающих социально-политические и экономические аспекты жизни. В некоторых сравнениях КНДР не представлена вовсе из-за слишком малого объема достоверных данных о стране.
Исследования характеризуют Южную Корею как свободную и открытую страну. Между тем так было далеко не всегда. Период бурного экономического роста в Южной Корее пришелся на годы авторитарного правления Пак Чжон Хи (1961–1979). Он получил соответствующее название — «диктатура развития».
Экономические реформы не мешали политическим репрессиям, хотя их масштаб и уступал северокорейским. Демократизация началась только в конце 1980-х, когда в результате роста благосостояния и распространения образования в стране сформировался средний класс, который начал бороться за свои права.
Северная Корея лидирует по другим показателям. К примеру, числу смертных казней. По данным СМИ, практикуется даже такое экзотическое наказание, как расстрел из зенитных пушек. Однако достоверность этой информации, как и называемое в СМИ число казненных, официально не подтверждены.
Последние смертные казни в Южной Корее были приведены в исполнение в декабре 1997 года (с тех пор действует мораторий).
Пушки против масла
Одной из причин экономической отсталости Северной Кореи эксперты называют чрезмерную милитаризацию. КНДР производит в два раза меньше риса, зато имеет в два раза бОльшие вооруженные силы и предположительно собственный ядерный арсенал.
Даже на фоне хронической нехватки продовольствия северокорейцы вынуждены жертвовать несколько килограммов «патриотического риса» в год на нужды военных и партии. Еще бОльшую проблему для непривилегированных слоев населения в Северной Корее представляет нехватка источников животного белка. В ход идет искусственное мясо (injogogi), изготавливаемое из переработанной сои.
Искусственное мясо (injogogi)
Фото: Kim Hong-Ji / Illustration / Reuters
О катастрофическом голоде речь не идет, но, как показало исследование на базе данных ООН, северокорейские дошкольники в среднем на 13 см ниже и на 7 кг легче сверстников. Разница в весе фиксируется и у взрослых.
Вредные привычки...
Хотя жизнь тяжелее на севере, больше пьют и курят на юге. Южная Корея считается самой пьющей нацией в Азии. Наиболее популярный напиток — соджу (корейская водка, 20–30 градусов) имеет в стране культовый статус.
Еще одно явление, которое приобрело на юге характер эпидемии,— увлечение пластическими операциями. Южную Корею называют центром косметической хирургии, на нее приходится четвертая часть всех проводимых в мире операций. К хирургическим манипуляциям прибегают даже подростки, нередко родители оплачивают их своим детям в качестве подарка на совершеннолетие.
Большим спросом пользуются операции по увеличению разреза глаз, пластика носа и подбородка. Последнему придают заостренную форму — в моде кукольные лица в форме сердечка.
Повальному «культу красоты» способствует тот факт, что приятная внешность является важным преимуществом для трудоустройства и дальнейшего карьерного роста на чрезвычайно конкурентном рынке труда. Ситуация с рабочими местами особенно обострилась во время азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов.
... и «потемкинские» деревни
В Северной Корее тоже любят пустить пыль в глаза. Правда, в первую очередь в ход идет не внешность (хотя мода в стране тоже есть), а элементы благополучной жизни.
Однако доступны эти блага преимущественно местной элите и туристам. В частности, один тур игры в гольф в комплексе неподалеку от столицы обойдется в $100.
В квартирах в современных высотных домах, которые стали возводить в рекордные сроки в разных районах Пхеньяна, зачастую нет горячей воды, а лифты включают только в часы пик. О невысоком качестве строительных работ может свидетельствовать разрушение жилой 23-этажки в 2014 году. Этот факт был официально признан северокорейскими властями.
Высотные дома на улице ученых «Мирэ» («Улица будущего») в Пхеньяне
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Зато квартиры в Северной Корее не продаются, а распределяются властями бесплатно. В Южной, как показало исследование, среднестатистическому жителю страны нужно копить 14 лет, чтобы купить жилье в столице.
Без света и интернета
Если во внешний мир поступает мало достоверной информации о Северной Корее, то жителям страны о внешнем мире известно еще меньше. Те, кто может позволить себе компьютер или другой гаджет, получают доступ к внутренней интернет-системе «Кванмен» (Kwangmyong), содержащей тщательно отобранный, администрируемый контент (всего несколько тысяч сайтов). В ней есть свой поисковик, почтовый сервис, по некоторым данным — даже аналог социальной сети и стриминга.
Такой вариант интернета есть только в Пхеньяне и крупных городах. БОльшая часть страны сидит не только без сети, но зачастую и без света. По данным Международного энергетического агентства, разница в потреблении между двумя соседними странами — почти 50 раз. По данным Всемирного банка, на севере обеспечено электроэнергией чуть более половины населения. Ситуация видна даже из космоса.
Ночной вид Корейского полуострова из космоса: южная часть ярко освещена, северная погружена во тьму
Фото: NASA-JSC / Handout / Reuters
Один народ — две нации
Вопрос, сколько времени и усилий может понадобиться на воссоединение двух таких разных стран, остается открытым. По некоторым оценкам, в денежном выражении расходы на выравнивание жизни в объединенном государстве могут превысить $1 трлн. Чем больше времени проходит, тем сильнее увеличивается политический, экономический и культурный разрыв.
60% молодых жителей Южной Кореи (20–30 лет) вообще считают воссоединение необязательным. О том, что думает о такой перспективе молодежь в КНДР, остается только гадать.