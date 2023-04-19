Сержант попал в десятку

Севастопольский гарнизонный суд приговорил военнослужащего Исмаила Дзангиева к десяти годам заключения за покушение на убийство сослуживца во время специальной военной операции (СВО). Уроженец Ингушетии выстрелил в заместителя командира взвода Яна Ларионова, считая его виновным в смерти своего младшего брата. Доводы защиты о том, что мужчина находился в состоянии аффекта и не отдавал себе отчета в своих действиях, суд не убедили.

Как сообщал «Ъ», инцидент произошел в Мариуполе в марте прошлого года.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, сержант, замкомандира взвода батальонно-тактической группы, Исмаил Дзангиев попал с сослуживцами в засаду, при выходе из которой погибло несколько военнослужащих, в том числе и его младший брат Зелимхан Дзангиев.

Посчитав, что это произошло в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей командиром Яном Ларионовым, а также желая наказать его за то, что он ранее отказывался переводить брата к нему в отделение, Исмаил Дзангиев выстрелил командиру в голову. Медикам удалось спасти мужчину, однако его здоровью был нанесен серьезный ущерб. Сержанта задержали, возбудив против него уголовное дело за покушение на убийство и нарушение правил уставных взаимоотношений (ч. 3 ст. 30, п. «б»; ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 335 УК РФ).

Адвокаты Исмаила Дзангиева настаивали на том, что из-за психического расстройства, вызванного гибелью брата, он был в состоянии аффекта и не отдавал себе отчета в своих действиях, однако экспертиза опровергла эти доводы.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направили в Ростовский гарнизонный военный суд, однако тот изменил его подсудность на севастопольскую. Соответствующее решение было утверждено Южным окружным военным судом. Севастопольский гарнизонный суд после недолгого разбирательства признал Исмаила Дзангиева виновным, назначив ему десять лет колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить 400 тыс. руб. в пользу потерпевшего.

Исмаил Дзангиев свою вину признал частично и планирует обжаловать приговор, сообщили «Ъ» представители его защиты.

Александр Дремлюгин, Симферополь