«Против законов божьих, нельзя же так цинично»

В администрации Екатеринбурга прошли общественные обсуждения, связанные со строительством мусороперерабатывающего завода рядом с поселком Мичуринский на Широкой Речке. Более 50 екатеринбуржцев высказали свое мнение против строительства объекта, так как завод может находиться рядом со школой и детским садом, что не соответствует нормам законодательства. Городские депутаты заявили, что готовы обратиться в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутаты Владимир Крицкий и Алексей Вихарев выступил против строительства завода Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Депутаты Владимир Крицкий и Алексей Вихарев выступил против строительства завода Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

О том, что завод по переработке мусора может появиться на ул. Евгения Савкова, 45 на Широкой Речке стало известно этой осенью, после того как проект вынесли на общественные обсуждения. Заявлялось, что предприятие будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий. Инвестором по строительству выступит ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов.

С докладом о технологии переработки мусора на обсуждениях выступила эксперт-эколог компании «Грани проектирования» Анастасия Супрун. По ее словам партия отходов проходит ручную сортировку, затем пригодные для утилизации отходы отправляют в дробилку на измельчение, измельченные отходы отправляются на фасовку. «Воздействие на окружающую среду, на здоровье человека не оказывается»,— сказала Анастасия Супрун.

С вопросами к ней обратился зампред Свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов. Он спросил, какие именно отходы будут перерабатываться на предполагаемом заводе, а также их объемы. Он уточнил, что, если их будет слишком много, то некоторая их часть будет «вывалена на улицу». Эколог ответила, что все будет работать в рамках российского законодательства

В полемику с Анастасией Супрун вступил депутат гордумы Владимир Крицкий (является главой «Группы ЛСР на Урале», компания строит жилье на Широкой Речке): «Чтобы у вас не складывалось впечатление, что я живу во вчерашнем веке, я – за переработку, но любая переработка должна учитывать массу аспектов и соответствовать федеральному законодательству». По его словам, в документации не указано, сколько отходов в год будет перерабатывать предприятие, более того, нарушена допустимая норма отступа от жилых зданий.

«Вы нарушаете и нормы экологического законодательства, и нормы градостроительного законодательства. Я считаю, что идет самое махровое попирание прав граждан и законов России»,— заключил господин Крицкий. Коллегу поддержал депутат гордумы Алексей Вихарев и сообщил, что уже готовится обратиться в суд и правоохранительные органы.

Жители поселков Мичуринский и Широкой Речки тоже высказали свое недовольство (они это делали и раньше). Больше всего их возмутило то, что завод планируют строить не более чем в 200 метрах от школы и детского сада. Горожане боятся, что их дети будут жить вблизи с вредным предприятиям. В связи со своими опасениями они собрали 2 865 подписей против строительства мусороперерабатывающего завода.

«Вы рядом со своим домом такую технологию не будете утверждать, вы совершаете преступление против детей, против законов божьих, нельзя же так цинично»,— высказалась одна из жительниц, обращаясь к представителю компании «Грани проектирования».

В ходе обсуждений Алексей Вихарев предложил провести голосование «за» и «против» строительства завода на ул. Евгения Савкова, 45. Но модератор слушаний предупредил, что результаты голосования не будут учтены в протоколе. Никто из присутствующих не проголосовал «за», «против» проголосовало 25 горожан. Уже после обсуждений гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов (присутствовал на обсуждениях) рассказал «Ъ-Урал», что на ул. Евгения Сахарова, 45 не будут строить мусороперерабатывающий завод. По его словам, это производственная площадка, на которой компания разрабатывает собственные технологии. «Это никак не вредит здоровью людей, мы, наоборот, создаем технологию, чтобы как можно быстрее научиться перерабатывать отходы, которые образуются на предприятиях»,— заявил он.

«Вопрос обсудили комплексно: с точки зрения юриспруденции, градостроительных норм, экологии и социального аспекта. Никому не хочется под своими окнами иметь мусоросортировочный завод. Даже несмотря на то, что нам сказали, что итоги голосования не будут учтены в итоговом протоколе, мы знаем, что правда – за людьми»,— прокомментировал итог встречи Алексей Вихарев.

Владимир Крицкий дополнил, что он сомневается в квалификации проектировщиков завода. Так как, по его словам, в документах нет конкретики. «Люди жили себе не тужили, и вдруг рядом с ними разместят мусоросортировку, это никому на пользу не пойдет»,— возмутился депутат.

Мария Шараева