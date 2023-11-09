Жители Широкой речки провели сход против стройки мусороперерабатывающего завода

В Екатеринбурге жители Широкой речки провели сход против строительства мусороперерабатывающего завода в их районе. Как сообщил портал E1, они собирают подписи за отмену стройки.

На сход пришел учредитель «Ведущей утилизирующей компании» (заказчик проекта) Юрий Аксенов, который заявил, что «никакого полигона» не будет. Вынесение проекта на общественные слушания он объяснил «разработкой технологий по переработке сырья в новую продукцию».

Ранее изданию E1 он говорил, что слушания необходимы для попадания в «перечень оборудования наиболее доступных технологий», чтобы «внедрять такую линию в любой точке страны».

Также там присутствовал депутат гордумы Станислав Киселев, который сказал, что о стройке завода «пока рано говорить».

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на территории Широкой речки, рядом с поселком Мичуринским, планируется построить мусороперерабатывающий завод. Инвестором выступит ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов.

По данным опубликованного анонса общественных обсуждений, проект вызвал недовольство местных жителей, которые считают, что завод принесет им вред и неудобства. На момент подготовки публикации комментарии под анонсом оставило 626 человек. В основном они отрицательные.

Виталий Красиков

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