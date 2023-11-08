В Екатеринбурге планируют построить мусороперерабатывающий завод

В Екатеринбурге планируется построить мусороперерабатывающий завод на территории Широкой речки, рядом с поселком Мичуринским. Как следует из опубликованного администрацией Екатеринбурга постановления, инвестором выступит ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов.

Завод предполагается построить на улице Евгения Савкова, 45. Он будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий.

По данным опубликованного анонса общественных обсуждений, проект вызвал недовольство местных жителей, которые считают, что завод принесет им вред и неудобства. На момент подготовки публикации комментарии под анонсом оставило 359 человек. В основном они отрицательные. По большей части люди обеспокоены негативными экологическими последствиями и перегрузкой единственной дороги ведущей в район, которая имеет всего по одной полосе движения в каждую сторону.

Проект мусорного завода должен пройти общественные слушания, которые состоятся 27 ноября 2023 года в 16:00 в здании мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что вблизи ЕКАД построят цех утилизации опасных медицинских отходов, проект вынесен на общественные обсуждения. Планируется, что в цехе в год будет перерабатываться более двух тыс. тонн медицинских отходов.

Виталий Красиков

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