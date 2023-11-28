Доходы Нижегородской области по дивидендам снизятся в 26 раз

Комитет по бюджету и налогам законодательного собрания Нижегородской области рассмотрел проект основного финансового документа региона на 2024-2026 годы. Председатель комитета Александр Шаронов заметил, что поступления региона как держателя акций в предприятиях в 2024 году составят всего 14,5 млн руб., что в 26 раз меньше, чем в 2023 году. Он указал, что в 2023 году регион получил в качестве дивидендов 369 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр финансов Ольга Сулима пояснила, что предприятия, в которых регион является соучредителем на следующий год закладывают меньшую прибыль и привела в пример нижегородский аэропорт и ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Также намечено снижение доходов у предприятий, где Нижегородская область является учредителем. Так, если в 2023 году единственный поставщик лекарственных препаратов и оборудования для нижегородский больниц «Нижегородская областная фармация» за 10 месяцев перечислила в бюджет почти полмиллиарда рублей, то в 2024 году поступления от ее работы сократятся почти вдвое до 266 млрд руб.

Министр финансов сообщила, что в следующем году НОФ планирует направить чистую прибыль на покупку и ремонт здания.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Область пониженных дивидендов»

Роман Кряжев, Ирина Андреева