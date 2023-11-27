Область пониженных дивидендов

Комитет по бюджету законодательного собрания Нижегородской области рекомендовал принять в первом чтении проект регионального бюджета на 2024 год. При этом депутатов не устроило, что региональные власти заложили низкий годовой план по доходам от дивидендов — всего 14,5 млн руб. Это в 26 раз меньше того, что Нижегородская область получила как акционер по итогам прошлого года. Чиновники говорят, что у самих предприятий, в которых регион является совладельцем, невысокие планы по доходам на 2024 год, однако депутатов эта версия не устроила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Ольга Сулима считает, что в 2024 году снизятся доходы нижегородских предприятий, где регион выступает соучредителем

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр финансов Ольга Сулима считает, что в 2024 году снизятся доходы нижегородских предприятий, где регион выступает соучредителем

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство финансов Нижегородской области планирует, что в 2024 году доходы регионального бюджета составят 292,24 млрд руб., расходы — 295,85 млрд руб., дефицит — 3,6 млрд руб. Федеральное правительство ставит регионам задачу сделать бюджет бездефицитным, но в Нижегородской области профицит в размере 4,5 млрд руб. пока запланирован только в бюджете 2026 года.

В законодательном собрании на заседании комитета по бюджету председатель Александр Шаронов удивился низкому плану по доходам от участия Нижегородской области в капиталах хозяйственных обществ. «На следующий год закладывается смешная сумма в 14,5 млн руб., при том что фактические поступления в текущем году составили 369 млн руб. при начальном плане около 100 млн. Это примерно в 26 раз меньше. Почему?» — поинтересовался депутат Шаронов.

Министр финансов Ольга Сулима ответила, что сравнительно небольшую прибыль заложили на 2024 год сами акционерные общества. При этом часть дивидендов региональный бюджет получал от участия в уставном капитале ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и нижегородского международного аэропорта. Александр Шаронов усомнился в том, что сбытовая компания «Газпрома» и аэропорт в следующем году будут работать без прибыли: «Что будет, если все предприятия начнут такие прогнозы давать — платить в 26 раз меньше?».

Министр госимущества Сергей Баринов пояснил, что правительство не может прогнозировать прибыль и поступления от компаний, где у Нижегородской области нет контрольного пакета акций.

В нижегородском аэропорту у региона всего 25%, а в «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» — 49%, добавил он.

Александр Шаронов заметил, что снижен план и по доходам от областных предприятий, которые должны перечислять в бюджет половину от своей чистой прибыли. За 10 месяцев 2023 года они перечислили в казну 490 млн руб., а на весь 2024 год им установлен бюджетный план в 266 млн руб. Ольга Сулима рассказала, что львиную долю этих дивидендов перечисляет Нижегородская областная фармация, но ее прибыль в текущем году снизится более чем на 200 млн руб. Кроме того, региональному поставщику лекарств в региональном правительстве разрешили потратить часть чистой прибыли на приобретение и ремонт здания.

При обсуждении проекта бюджета депутаты отдельно отметили, что областные чиновники до сих пор не внесли в заксобрание прогнозный план приватизации на 2024 год. По региональному закону сделать это нужно было до 21 октября. Предприниматели не могут понять, какие объекты, в том числе культурного наследия, войдут в перечень продаваемых, подчеркнул Александр Шаронов. Глава минимущества Сергей Баринов попытался объяснить, что задержка была вызвана ожиданием того, как федеральный законодатель распорядится судьбой государственных унитарных предприятий (ГУП).

К 2025 году такая форма хозяйствования должна быть ликвидирована, и в следующем году областные власти намерены акционировать девять госпредприятий, начиная с ГП «Нижегородпассажиравтотранс» и районных перевозчиков и заканчивая строительным предприятием «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» и региональным Агентством по ипотечному и жилищному кредитованию.

Депутат Дмитрий Бедняков напомнил, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко действительно вносила поправки о том, чтобы отложить ликвидацию ГУПов до 2030 года, но этот законопроект в Госдуме еще не рассмотрен даже в первом чтении и шансы на его принятие вряд ли велики. Поэтому региональному министерству не стоит на это ссылаться, оправдывая свою задержку, заметил депутат Бедняков.

Александр Шаронов попросил присутствующего заместителя губернатора Егора Полякова донести до главы региона информацию о том, что минимущества Нижегородской области нарушает региональный закон, более месяца не предоставляя план приватизации. Егор Поляков пообещал, что этот документ «внесут сегодня же».

С учетом замечаний проект бюджета Нижегородской области был рекомендован к принятию в первом чтении. При этом в бюджетном комитете заметили, что их больше всего волнуют источники доходов, и определенные резервы есть и в дивидендах от компаний, в которых участвует регион. «Есть большое желание попробовать сделать бюджет следующего года бездефицитным или с минимальным дефицитом. Это амбициозная задача с учетом текущей инфляции. Депутаты и комитеты подготовят поправки по изысканию собственных дополнительных доходов. Сейчас их обоснование обсуждается в рабочем порядке, пока мы ищем баланс», — заключил Александр Шаронов.

Второе чтение бюджета пройдет в декабре.

Роман Кряжев