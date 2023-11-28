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Коммерсантъ FM
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Кофе растворился на заправках

Спрос смещается из кофеен в непрофильные точки

Относительно высокие цены на готовый кофе в кофейнях подталкивают потребителей искать другие места для покупки напитка. По данным «Ромир», в специализированных точках частота покупок кофе за год снизилась на 17–‍30%, а приток спроса отмечается в пиццериях, бургерных и торговых сетях. Переориентация потребителей на покупки готового кофе в бюджетных форматах продолжится, ждут эксперты.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спрос на приготовленный кофе смещается из специализированных заведений в другие форматы, следует из исследования «Ромир». По расчетам на основе анализа штрих-кодов участников Romir Consumer Scan Panel, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года частота покупок напитка в кофейнях и кофейных островках без отдельного входа по России снизилась на 30,7% и 17% соответственно. Одновременно вдвое выросла частота покупок кофе в пиццериях, на 9,3% — в бургерных и на 12% — на АЗС, отмечают в «Ромир». По оценкам аналитиков, если в кофейнях среднее число покупателей готового кофе за год «незначительно уменьшалось», то АЗС, пиццерии и бургерные расширили группу потребителей напитка на 1,5–6% в зависимости от формата.

Соосновательница кофейни «Кода» Марина Рунович говорит, что в ее заведении в сентябре 2023 года частота покупок кофе снизилась на 13% год к году. В One Price Coffee сообщили, что в сентябре 2023 года средняя частота покупок кофе была на уровне 3,43 раза в месяц против 3,5 раза годом ранее, а число покупок за год выросло на 3,7%. В «Даблби» заявили, что число гостей в октябре 2023 году выросло на 7,4% год к году, а частота покупок — на 10,8%. В сети «Правда кофе» говорят, что в сентябре 2023 года средний трафик в кофейне увеличился на 47,5% год к году, но частота покупок осталась прежней. Осенью 2022 года на трафик влияло объявление частичной мобилизации, годом позже ситуация стабилизировалась, отметили в сети.

Директор по стратегическому планированию, исследованиям и бренду «Вкусно — и точка» Екатерина Гладникова говорит, что с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года продажи кофе в сети выросли на 15% год к году на основном прилавке без учета продаж в концепции «Кафе». В «Бургер Кинге» в январе—ноябре 2023 года число проданных порций кофе выросло на 10% год к году.

Рост спроса на готовый кофе отмечают и ритейлеры. В «Пятерочке» за последний год продажи напитка в среднем выросли на 30% на один магазин, оборудованный кофемашиной, говорят в управляющей сетью X5 Group. Там добавили, что число таких магазинов за год выросло вдвое, до 4 тыс. точек. В «Магните» отмечают, что в сентябре 2023 года зафиксировали двузначный прирост продаж кофе навынос. По словам представителя «Вкусвилл», выручка кафе, где предлагают горячий кофе, в сентябре 2023 года выросла на 63%, оборот открытых ранее точек — на 43% год к году.

Основатель сети One Price Coffee Сергей Румянцев поясняет, что крупные операторы заведений быстрого питания и ритейлеры стали активно наращивать продажи кофе в основном за счет демпинга и скидок. Положительная динамика обусловлена множеством факторов, в том числе выгодными предложениями за счет сдерживания цен, соглашаются во «Вкусвилле». Екатерина Гладникова также говорит, что рост спроса на горячий кофе во «Вкусно — и точка» связан с ценовым фактором. Как следует из данных «Ромир», в кофейнях и кофейных островках в сентябре средняя порция готового кофе стоила 194 и 175 руб. соответственно, в бургерных — 117 руб., пиццериях — 105 руб.

Рост потребления горячего кофе в неспециализированных заведениях общепита и торговых сетях соответствует тренду на покупку готовой еды вместо посещения кафе или ресторана, отмечает гендиректор RestCon Елена Перепелица. По ее мнению, в ближайшее время экономия на покупке кофе навынос будет усиливаться. По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи готовой еды в розничных сетях выросли на 21% год к году. Долю экономящих на ресторанах и заказе еды с доставкой или навынос там на первый квартал 2023 года оценивали в 61% и 48% соответственно. Это третья и четвертая по популярности статья экономии у россиян после обновления гардероба и развлечений вне дома.

Дарья Андрианова

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