Росприроднадзор добился взыскания с юрлица воронежских ЛОС 706 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора взыскании более 705,5 млн руб. с ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС). Об этом сообщили в ведомстве.

Росприроднадзор требовал взыскать с на сегодняшний день уже исторического юрлица очистных сооружений долг по платежам за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. Апелляционную жалобу на решение арбитража в пользу ведомства юристы ЛОС еще не подавали, следует из картотеки суда.

«В рамках досудебного урегулирования спора в адрес предприятия было направлено требование о добровольном внесении платы и начисленных пеней, однако требование не было выполнено»,— отмечали в ведомстве.

Это один из трех крупных эпизодов взысканий в пользу Росприроднадзор с ЛОС. В апреле 2023 года в арбитражный суд поступило заявление управления о взыскании с ЛОС 5,89 млрд руб. ущерба, нанесенного воронежскому водохранилищу. Окончательное решение по нему суд пока не вынес.

А ранее юрлицо очистных не смогло оспорить в апелляции уже принятое судом первой инстанции решение о взыскании еще 725,7 млн руб. ущерба. Кассационную жалобу по этому эпизоду компания не подавала, решение апелляции вступило в силу.

Сейчас левобережные очистные развивает концессионер воронежских водоканалов и правобережных очистных «РВК-Воронеж». Мэрия выкупила активы ЛОС у прежних собственников весной 2022 года и затем передала их в концессию РВК. Инвестор планирует вложить в реконструкцию очистных сооружений «не менее» 12,9 млрд руб. за 49 лет.

На юрлице ООО «Левобережные очистные сооружения» таким образом не осталось существенных реальных активов, лишь долги предприятия. Пресс-секретарь мэра Воронежа Вадим Кстенина Никита Чеботарев также в своем Telegram-канале напомнил, что «приобретал юрлицо с его экономикой и долгами, а приобретал имущественный комплекс». «Никакие требования к ООО "ЛОС", никакие его долги не могут лечь ни на бюджет, ни на экономику концессионера»,— добавил господин Чеботарев.

Сергей Калашников

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