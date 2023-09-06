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Росприроднадзор хочет взыскать с юрлица воронежских ЛОС еще 706 млн рублей

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора подало в арбитражный суд Воронежской области иск о взыскании более 705,5 млн руб. с ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС). Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о плате за негативное воздействие на окружающую среду. «Специалисты управления установили факт неисполнения обществом обязательств в ходе проведения контроля за исчислением платы за НВОС за 2021 год. В рамках досудебного урегулирования спора в адрес предприятия было направлено требование о добровольном внесении платы и начисленных пеней, однако требование не было выполнено»,— говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2023 года в арбитражный суд поступило заявление управления о взыскании с ЛОС 5,89 млрд руб. Речь идет об ущербе, нанесенном водохранилищу. Ранее ЛОС не смогли в апелляции оспорить решение о взыскании 725,7 млн руб. ущерба.

Сейчас предприятие развивает концессионер воронежских водоканалов «РВК-Воронеж». Мэрия выкупила ЛОС у прежних собственников весной 2022 года и затем передала их в концессию РВК. Инвестор планирует вложить в реконструкцию очистных сооружений «не менее» 12,9 млрд руб. за 49 лет.

Олег Мухин

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