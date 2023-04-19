Росприроднадзор хочет взыскать с левобережных очистных сооружений почти 6 млрд рублей за ущерб водохранилищу Воронежа

В арбитражный суд Воронежской области 18 апреля поступило заявление Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании 5,89 млрд руб. с ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС). Иск еще не принят к производству, суть претензий в судебной документации не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Летом 2022 Росприроднадзор потребовал от ЛОС выплатить 5,89 млрд руб. ущерба воронежскому водохранилищу. Эту сумму ведомство насчитало по итогам проверок 2021 года. По данным управления, ЛОС ежедневно сбрасывает более 60 тыс. кубометров сточных вод без разрешительной документации и нормативов допустимых сбросов, а также нарушает эксплуатацию очистных сооружений. В частности, в стоках предприятия Росприроднадзор обнаружил превышения предельно допустимых концентраций по аммоний-иону в 46 раз, по биологическому потреблению кислорода (полному) — в 24,4 раза, по нитрит-иону — в 12 раз, по марганцу — в 11 раз, по меди — в 8,2 раза, по цинку — в 6,7 раза, по нефтепродуктам — в 3,6 раза, по фосфору фосфатов — в 2,8 раза, по анионным поверхностно-активным веществам — в 2,1 раза, по сульфат-иону — в 1,8 раза, по железу общему — в 1,6 раза.

Срок добровольной уплаты составляет 30 дней. После этого Росприроднадзор обещал обратиться в суд.

В марте 2023 года ЛОС не смогли в апелляции отменить взыскание 725,7 млн руб. ущерба водохранилищу. Суд только постановил не выплачивать 166,5 тыс. руб. убытков и 46 руб. госпошлины.

Сейчас предприятие развивает концессионер воронежских водоканалов «РВК-Воронеж». Мэрия выкупила ЛОС у прежних собственников весной 2022 года и передала их в концессию РВК осенью 2023 года. Инвестор планирует вложить в реконструкцию очистных сооружений 15,4 млрд руб. за 49 лет.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Очищение через концессию».

Александр Прытков

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