Экс-сенатор заслушал приговор

Завершилось рассмотрение уголовного дела экс-депутата Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» (ЕР) и бывшего сенатора Владимира Лаптева, обвиняемого в коррупции. По версии следствия, политик, возглавлявший комиссию областного парламента по экологии, предложил другому депутату оплачиваемую из бюджета должность в этой комиссии взамен на зарплатную карту последнего. В последнем слове Владимир Лаптев, полностью признавший вину, просил дать ему условный срок, чтобы он успел воспитать детей и достроить храм. Суд приговорил господина Лаптева к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере почти 12 млн руб. Прокуратура запрашивала для него вдвое больший срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сенатор Владимир Лаптев во время заседания суда в августе

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Экс-сенатор Владимир Лаптев во время заседания суда в августе

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирске 27 ноября завершился суд над бывшим депутатом заксобрания региона и экс-сенатором Владимиром Лаптевым. Под следствием он оказался в сентябре 2022 года. По материалам ФСБ в отношении Владимира Лаптева возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отправили в СИЗО. В материалах дела говорится, что в 2021 году Владимир Лаптев, возглавлявший на тот момент комиссию заксобрания по экологии, предложил коллеге занять оплачиваемую из бюджета должность своего заместителя, получив взамен зарплатную карту протеже. За год на нее поступило почти 1,2 млн руб.

Адвокаты обжаловали арест доверителя, но безуспешно. В дальнейшем дело политика обросло новыми эпизодами. Ему вменили в вину мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам следствия, в 2020 году Владимир Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников другого регионального депутата свою дочь и знакомую, которые фактически не работали, но регулярно получали зарплату. Всего за период с октября 2020-го по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 тыс. руб. и 541 тыс. руб.

В конце 2022 года депутату добавили статью УК о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Эпизод связан с неудачной попыткой подкупить мировую судью Куйбышевского района Новосибирской области.

Владимир Лаптев, как установило следствие, просил замять дело об административном правонарушении в отношении его знакомого сотрудника ОБЭПа. Тот обвинялся в отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и мог лишиться не только водительских прав на два года, но и работы. В ходе личных встреч господин Лаптев уверял судью, что в случае принятия нужного ему решения он подключит связи в вышестоящих судах и обеспечит признание постановления законным. Судье он преподнес 5 кг фиников, коробку конфет «Родные просторы», зефир, вино и цветы (уголовное дело в отношении мировой судьи не возбуждалось, поскольку она обратилась в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях).

Первоначально Владимир Лаптев отрицал инкриминируемые ему преступления. Признав вину, он рассчитывал на снисхождение при вынесении приговора и заключил соглашение о сотрудничестве. Это стало одним из оснований для смягчения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В июле 2023 года дело поступило в суд, рассматривалось оно по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Во время судебного процесса Владимир Лаптев перенес операцию на сердце, в октябре 2023 года он добровольно сдал депутатский мандат.

В суде помощник прокурора Октябрьского района Анастасия Папина отметила, что обвиняемый выполнил условия досудебного соглашения. В прениях сторон она потребовала для бывшего политика девять лет заключения и штраф в размере 35,8 млн руб.

В понедельник Владимир Лаптев выступил с последним словом. Свою речь бывший парламентарий читал по бумажке. «Ваша честь, надеюсь на правосудие в вашем лице. Вину я признаю, в содеянном раскаялся, со следствием заключил соглашение о сотрудничестве. Прошу учесть мои заслуги, мои награды (в его послужном списке медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль МВД "За безупречную службу") и добрые дела, которые я сделал. За время нахождения в СИЗО ухудшилось состояние моего здоровья. Я перенес жизненно необходимую операцию на открытом сердце. Бог дал мне возможность выжить. Я прошу вас дать мне шанс вырастить детей, достроить храм (экс-депутат участвует в строительстве собора в городе Куйбышеве Новосибирской области, откуда он родом.— “Ъ”), находиться на условном сроке»,— сказал, заметно волнуясь, обвиняемый.

Председательствующая на процессе судья Евгения Захарова приговорила Владимира Лаптева к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн руб. По решению суда ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет после освобождения. После оглашения приговора на осужденного надели наручники, родные принесли ему баул с вещами.

По словам адвоката Алексея Позднякова, вопрос об обжаловании приговора он обсудит со своим подзащитным во время встречи в СИЗО.

Владимир Лаптев четырежды избирался в состав заксобрания от ЕР, а в 2015–2020 годах являлся членом Совета федерации от законодательной ветви власти региона. Помимо политической деятельности занимал руководящие посты в бизнес-структурах и высших учебных заведениях.

Константин Воронов, Новосибирск