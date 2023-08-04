Депутат подкупал судью финиками

В Новосибирске начался судебный процесс над депутатом регионального заксобрания от «Единой России» (членство приостановлено), бывшим сенатором Владимиром Лаптевым. Он обвиняется СКР в мошенничестве, получении и даче взяток. Один из эпизодов дела связан с неудачной попыткой подкупить судью. Депутат трижды обращался к ней с просьбой замять административное дело в отношении его знакомого полицейского, которому грозило увольнение. Во время встреч парламентарий передал судье букет белых роз, 5 кило фиников, пару бутылок вина, сладости на общую сумму около 12 тыс. руб. Владимир Лаптев заявил, что признает вину и раскаивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лаптев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Владимир Лаптев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Октябрьском суде Новосибирска в пятницу состоялось первое заседание по уголовному делу депутата регионального заксобрания Владимира Лаптева. Судебный процесс проходит в особом порядке, поскольку мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Согласно оглашенному обвинительному заключению, в 2021 году депутат предложил своему коллеге Юрию Кошкину помочь получить оплачиваемую из бюджета должность зампреда комиссии по экологии парламента, которую сам Владимир Лаптев и возглавлял.

В благодарность за услугу Владимир Лаптев получил банковскую карту с пин-кодом, на которую с июля 2021-го по июль 2022 года было зачислено около 1,1 млн руб. Примерно 900 тыс. из этой суммы, по версии следствия, Владимир Лаптев потратил.

Этот эпизод следствие квалифицировало как получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция — от 8 до 15 лет лишения свободы).

Летом 2022 года, говорится в материалах расследования, Владимир Лаптев попытался подкупить мировую судью Куйбышевского района Новосибирской области. Ей поручили рассматривать дело об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) в отношении сотрудника местного ОБЭПа. Полицейский, за которого ходатайствовал парламентарий, мог лишиться не только водительских прав на два года, но и работы. Как указывается в деле, при личной встрече Владимир Лаптев попросил судью прекратить дело в отношении полицейского, заверив, что в случае принятия нужного ему решения он подключит связи в вышестоящих судах и обеспечит признание постановления законным.

В деле говорится, что таких встреч было три. В ходе них депутат преподнес судье букет белых роз, коробку с 5 кг фиников, две бутылки вина, сладости (конфеты, шоколад и зефир), бокалы и бейсболку. Общая стоимость подарков составила 11 тыс. 166 руб. 95 коп.

«Уголовное дело в отношении мировой судьи не возбуждалось, поскольку она заблаговременно обратилась в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях депутата Лаптева»,— сообщила пресс-служба судов Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Парламентарию вменили в вину дачу взятки (ч. 3 ст. 291, максимальное наказание по ней — восемь лет заключения).

Кроме того, Владимиру Лаптеву инкриминируется мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

Речь идет о хищении около 950 тыс. руб. из фонда оплаты труда заксобрания. Депутат, уверено следствие, организовал фиктивное трудоустройство своей дочери и знакомой, которые были оформлены помощниками другого депутата заксобрания.

Подытоживая свое выступление, помощник прокурора Анастасия Папина отметила, что обвиняемый выполнил условия досудебного соглашения, подтвердила его «активное содействие следствию в раскрытии дела и изобличению других соучастников».

«Вину признаю, раскаиваюсь»,— сказал Владимир Лаптев. Протоколы с показаниями, которые депутат дал в рамках сделки со следствием, по ходатайству его защитников Алексея Позднякова и Ларисы Наземцевой были оглашены на закрытом от СМИ заседании. Очередное заседание назначено на 25 августа.

Владимира Лаптева задержали в сентябре 2022 года, с санкции суда его поместили в СИЗО. Первоначально парламентарий отрицал выдвинутые против него обвинения, однако в дальнейшем изменил позицию на противоположную. Он признал вину и, рассчитывая на снисхождение суда при вынесении приговора, заключил соглашение о сотрудничестве. В июне 2023 года по ходатайству следствия суд смягчил депутату меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Владимир Лаптев родился в городе Куйбышеве Новосибирской области в 1963 году. С 1980 по 2010 год служил в вооруженных силах и системе МВД, занимал руководящие посты в бизнес-структурах и высших учебных заведениях. Владимир Лаптев давно в политике: он четырежды избирался в состав заксобрания, а в 2015–2020 годах являлся членом Совета федерации от законодательной ветви власти региона. В областном парламенте он входит в состав фракции «Единой России». На время следственных действий и судебного разбирательства ЕР приостановила его членство в партии.

Константин Воронов, Новосибирск