Андрей Свечников вернул гол

Андрей Свечников, один из самых ярких российских форвардов в НХЛ, недавно вернувшийся на лед после тяжелой травмы, наконец открыл счет голам, забитым в сезоне. Благодаря Свечникову его клуб «Каролина Харрикейнс» смог дома взять верх над «Колумбус Блю Джекетс» — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Каролины» Андрей Свечников (#37) внес основной вклад в победу своей команды над «Колумбусом» и был признан первой звездой матча

Фото: Karl B DeBlaker, AP Форвард «Каролины» Андрей Свечников (#37) внес основной вклад в победу своей команды над «Колумбусом» и был признан первой звездой матча

Фото: Karl B DeBlaker, AP

Традиционный выбор главной звезды матча между «Каролиной» и «Колумбусом» у экспертов, работавших на нем, был исключительно легким. Ну, разумеется, Андрей Свечников. Все интересные события в этой встрече развернулись в заключительном периоде. Сначала «Колумбус» повел — 2:0. Но во второй половине двадцатиминутки «Каролина» совершила рывок, забив трижды подряд, и Свечников внес в него наибольший вклад. Он принял участие в комбинации, после которой Брейди Шей восстановил равновесие, а затем к результативной передаче добавил гол классным броском после паса Себастьяна Ахо. И на общую активность Свечникова не обратить внимания было невозможно. В этом смысле он превзошел всех партнеров.

На самом деле у этого гола Андрея Свечникова и в целом всего его шикарного выступления была особенная ценность. Российский форвард поразил решительностью, наглостью, хорошим катанием и снайперскими задатками, еще когда в 2018 году, будучи 18-летним юнцом, дебютировал в лиге. Он тут же вошел в число ведущих игроков «Каролины». А во втором своем сезоне уже не поразил, а буквально сотряс НХЛ, забив «Калгари Флеймс» с помощью трюка «лакросс», когда шайбу поднимают на крюк клюшки и буквально заносят в ворота, который в лиге еще никто не исполнял.

При этом именно в трюкача, чья эффективность зависит от настроения, Андрей Свечников не превратился. А превратился в элитного силового форварда с прекрасной статистикой.

В прошлом году в том числе в нем аналитики видели причину записывать плотную, дисциплинированную «Каролину» в шорт-лист охотников за Кубком Стэнли. С охотой у нее не сложилось — в полуфинале play-off «Каролина» неожиданно уступила всухую, в четырех матчах, «Флорида Пантерс».

Но в кубковых встречах «Каролина» уже была вынуждена обходиться без Свечникова. Страшным ударом для нее была мартовская новость о том, что травма колена форварда — это повреждение крестообразных связок. Такие иногда ломают карьеры хоккеистам.

Андрей Свечников выбыл из строя на полгода, пропустив из-за необходимости проходить реабилитацию еще и восемь матчей уже в рамках нынешнего регулярного чемпионата. А вернулся на лед он отнюдь не прежним Свечниковым. В 11 подряд встречах раньше всегда острый, всегда добывающий шансы нападающий никак не мог поразить ворота. А тренер «Каролины» Род Бриндамур, кажется, не знал, как теперь воспринимать его статус, иногда отправляя россиянина в нижние звенья.

Но вот в критической ситуации в игре против «Колумбуса» он перевел Свечникова в звено ударное — к лучшему центру команды Себастьяну Ахо. И ESPN отметил, что именно это решение было ключевым, потому что Свечников моментально расцвел и уже точно напоминал того Свечникова, чье прошлогоднее участие в Матче всех звезд НХЛ выглядело чем-то само собой разумеющимся.

А сам Андрей Свечников признавался, что, забив, да еще в такой ответственный момент, испытал огромное облегчение. Понятно, что он имел в виду. Такие неприятные серии, какая была у него, закрепощают игроков. А их обрыв иногда подобен крушению плотины после маленькой трещинки — за чередой матчей без голов следует голевой взрыв.

Алексей Доспехов