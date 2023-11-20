Артемий Панарин закончил первую серию

Российские форварды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бей Лайтнинг» Артемий Панарин и Никита Кучеров продолжают доказывать, что находятся в фантастическом тонусе. Дубль Панарина в матче с «Нью-Джерси Девилс» обеспечил ему клубный и отечественный рекорд по продолжительности результативной серии со старта регулярного чемпионата НХЛ. Она растянулась уже на 15 матчей. А два гола плюс передача Кучерова во встрече с «Эдмонтон Ойлерс» позволили ему вплотную приблизиться к лидерам бомбардирской и снайперской гонок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче с «Нью-Джерси» форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (№10) продлил серию матчей, в которых набирал хотя бы одно очко, до 15

Фото: Noah K. Murray, AP В матче с «Нью-Джерси» форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (№10) продлил серию матчей, в которых набирал хотя бы одно очко, до 15

Фото: Noah K. Murray, AP

Про Артемия Панарина в этот субботний вечер считали долгом сказать что-нибудь хорошее все представители «Нью-Йорк Рейнджерс», возле которых оказывался микрофон. Форвард Джимми Веси назвал его тем хоккеистом, который «делает разницу». Тренер Питер Лавиолетт указывал на то, что всякий раз, когда на площадку выходила тройка с Панариным, Винсентом Трочеком и Алекси Лафреньером, соперник чувствовал угрозу. И это, он имел в виду, обычная сейчас ситуация.

Повод порассуждать о достоинствах Артемия Панарина, о том, как они помогают прибавить в эффективности и его партнерам, был прекрасным. Только что завершился сложный матч, в котором «Рейнджерс» в гостях уступал в счете, в котором «Нью-Джерси», казалось, даже в какой-то момент добился перелома, но который в итоге вырулил к выигрышу нью-йоркского клуба — 5:3. Он слегка упрочил и так крепчайшее положение команды на верхушке таблицы дивизиона Метрополитен (в 15 матчах — лишь три осечки, ближайший преследователь «Вашингтон Кэпиталс» в пяти очках позади). Панарин внес в него огромный вклад, забив два гола. Первым, попав в большинстве в угол чуть ли не с нулевого угла, он открыл счет. Вторым — после молниеносного броска сразу вслед за выигранным вбрасыванием в стиле Александра Овечкина — его сравнял в заключительном периоде, ликвидировав недавно добытое «Нью-Джерси» лидерство и вколов своей команде солидную порцию адреналина и куража.

Оба эпизода как бы подчеркивали апгрейд, пережитый Артемием Панариным в текущем сезоне. До него он воспринимался скорее как плеймейкер, классно умеющий при случае и поставить точку в атаке. Этой осенью Панарин постоянно демонстрирует элитные снайперские навыки, и в его активе уже десять шайб.

А еще значимее масштаба вклада в командный успех тот факт, что благодаря дублю Артемий Панарин продлил серию матчей, в которых набирал хотя бы очко, до 15 и превзошел на одну игру сразу два рекорда — отечественный и клубный. Среди российских хоккеистов, выступавших в НХЛ, самая продолжительная результативная серия с точкой отсчета на старте регулярного чемпионата принадлежала Дмитрию Квартальнову, выдавшему ее будучи игроком «Бостон Брюинс» в 1992 году. Достижение «Рейнджерс» было еще старше. Установленное Родом Жильбером, оно держалось аж с 1972 года.

Причем Квартальнов и Жильбер по ходу своих серий набрали 22 и 23 очка. У Панарина в полутора десятках матчей их уже 26. Формально в воскресенье он еще не входил в топ-пятерку бомбардирской гонки. Но в действительности его можно считать ее теневым лидером. Дело в том, что находящиеся на верхушке рейтинга с 28 баллами Куинн Хьюз, Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс» сыграли аж на три матча больше.

Примерно так же горяч, как Артемий Панарин, другой суперфорвард из России, Никита Кучеров, которому удался шикарный домашний матч против «Эдмонтона». «Тампа» в нем взяла верх над соперником со счетом 6:4, а Кучеров к двум голам добавил еще и результативную передачу.

И вот он-то как раз после такого выступления располагается вплотную к верхушке и в бомбардирской, и в снайперской классификациях. У Кучерова, как и у Давида Пастрняка из «Бостона», уже 27 очков, а количество заброшенных им шайб увеличилось до 13. В снайперской иерархии россиянин делит второе место с Сэмом Райнхартом из «Флорида Пантерс», Броком Бесером из «Ванкувера» и Остоном Мэттьюзом из «Торонто Мейпл Лифс». А возглавляющий ее Кайл Коннор из «Виннипег Джетс» оторвался от них всего-то на гол.

Алексей Доспехов