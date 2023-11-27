Эр-Рияд, Рим и Пусан борются за «Экспо» кто как умеет

На этой неделе в Париже в офисе Международного бюро выставок, BIE, решится вопрос, где пройдет престижная Всемирная выставка «Экспо-2030». После самоустранения из гонки за право принятия выставки России и отказа в такой возможности Украине в число финалистов вошли саудиты, итальянцы и южнокорейцы. Решение относительно того, кто из них станет хозяином мероприятия, проводимого раз в пять лет, будет продиктовано скорее политическими и экономическими соображениями, нежели оценкой возможностей городов-претендентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реклама кандидатуры Саудовской Аравии на билборде в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Реклама кандидатуры Саудовской Аравии на билборде в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Трое в лодке

Первой страной, подавшей официальную заявку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030», была Россия, выдвинувшая в качестве площадки престижного международного мероприятия Москву еще в апреле 2021 года. Однако спустя год с небольшим Россия сама же заявку и отозвала. Как пояснили тогда в МИД РФ, решение было принято по причине «развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию...страны из всех сфер сотрудничества», на фоне которой заявка Москвы «не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала».

Украинскую Одессу, также претендовавшую на проведение международной выставки в 2030 году, исключили из гонки уже нынешним летом решением Генассамблеи Международного бюро выставок — организации со штаб-квартирой в Париже, курирующей Всемирные выставки. Никаких официальных разъяснений по этому поводу сделано не было.

Таким образом, к предстоящему 28 ноября финальному голосованию за право принимать у себя крупнейшее международное событие, дающее, помимо прочего, стране-хозяйке шанс показать себя миру с лучшей стороны, подошли три кандидата: саудовский Эр-Рияд, южнокорейский Пусан и итальянский Рим.

Но выход из борьбы двух антагонистов — России и Украины — не избавил процесс борьбы за право на «Экспо-2030» от политизации и конфликтов.

Все в Эр-Рияд

Одну из самых заметных кампаний в расчете выйти победителем затеяла Саудовская Аравия, которая уже завоевала право принять зимние Азиатские игры в 2029 году и которая осталась единственным претендентом на проведение у себя чемпионата мира по футболу в 2034-м. Однако в Эр-Рияде сочли, что в рамках национального плана «Видение 2030» по диверсификации экономики, уходу от чисто нефтяных доходов и созданию более открытого общества королевству не помешает еще и принять у себя международное деловое мероприятие, на которое власти не поскупились выделить $7,8 млрд. Впрочем, эта сумма стала, судя по всему, лишь верхушкой айсберга.

Ввиду того, что решение о том, кому же в итоге достанется «Экспо», принимается на тайном голосовании представителями 182 государств—членов BIE и каждый голос имеет значение, Эр-Рияд решил прежде всего заручиться голосами небогатых стран, склонных монетизировать свою поддержку. В предшествующие финальному голосованию недели Саудовская Аравия провела у себя целую серию саммитов с участием африканских, карибских и арабских государств и подписала несколько меморандумов о взаимопонимании со странами Карибского бассейна и Африки, согласившись выделить немалые средства на инфраструктурные и энергетические проекты в этих регионах. Неудивительно, что многие из них уже открыто поддержали заявку Эр-Рияда на проведение выставки.

Но главным пиар-успехом Эр-Рияда, бесспорно, стала поддержка его заявки со стороны французского президента Эмманюэля Макрона.

По общему мнению европейских политиков и экспертов, это прежде всего связано с многомиллиардными бизнес-интересами Франции в Саудовской Аравии. Пока что Парижу не удалось добиться контракта на покупку самолетов Airbus новым саудовским авиаперевозчиком Riyadh Air, однако еще в июне компания смогла заключить несколько более мелких соглашений о сотрудничестве. Кроме того, как намекнули недавно саудовские дипломаты, когда страна приступит к тендеру на участие в возведении футуристического комплекса Neom, Франция имеет все основания рассчитывать на ответное расположение Эр-Рияда.

Вдохновленные правами человека

Вместе с тем, сделав приятное саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, принимавший его в июне в Елисейском дворце президент Макрон, по сути, воткнул тем самым нож в спину дружественной Италии. Еще в начале года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель поддержит кандидатуру Рима на проведение «Экспо» в 2030 году (пусть даже Италия уже и была хозяйкой этого мероприятия в 2015-м) и выразил надежду, что все страны ЕС поступят так же. Конечно, никаких твердых обязательств никто из стран ЕС на себя не брал, однако поддержка Италии европейцами считалась по умолчанию само собой разумеющейся. Впрочем, впоследствии Франция оказалась не единственным ренегатом среди европейцев: за то, чтобы «Экспо» приняла Саудовская Аравия, выступила и желающая вступить в Евросоюз Черногория.

Между тем, если итальянский премьер Джорджа Мелони воздержалась от критики хозяина Елисейского дворца за поддержку Эр-Рияда в противовес Риму, то ее однопартийцы в этом удовольствии себе отказывать не стали. Так, еще летом депутат Европарламента от «Братьев Италии» Никола Прокаччини обвинил Париж в непоследовательности — мол, сначала французы читают итальянцам лекции о правах человека, атакуя за отказ принимать мигрантов, а затем открыто выступают на стороне тех, у кого с правами человека все намного хуже.

В последние недели в Италии позволили себе еще несколько шпилек в адрес своего основного конкурента.

«Если деньги возьмут верх надо всем, каждое глобальное мероприятие будет проводиться на очень ограниченной территории, которая в основном имеет одну особенность: большие доходы от продажи ископаемого топлива. Возможно, это не лучший способ праздновать устойчивое развитие в 2030 году»,— бросил камень в саудовский огород мэр Рима Роберто Гуальтьери. И подчеркнул, что кандидатура итальянской столицы соответствует «принципам инклюзивности, уважения прав человека и ценностям демократии».

Впрочем, и в самом Риме не отказались от тактики уговоров стран поддержать заявку Италии. Тот же мэр Гуальтьери побывал недавно в Африке, чтобы заручиться поддержкой стран континента в преддверии нынешнего голосования, пообещав, что Италия выделит €240 млн на покрытие расходов развивающихся стран на участие в «Экспо», если местом его проведения в 2030 году выберут Рим.

Кроме того, ради продвижения Рима в качестве идеальной локации для приема «Экспо-2030» итальянцы также привлекли «звезд»: если гвоздем программы на одной из саудовских вечеринок в Париже в честь «Экспо» стал бывший ивуарийский футболист Дидье Дрогба, то итальянцы сделали ставку на героя фильма «Гладиатор» Рассела Кроу в качестве своего «посла».

Рука Китая

У южнокорейцев же роль таких «завлекалочек» досталась звездам К-pop — членам музыкальных групп PSY и BTS, чью мягкую силу подкрепили финансовыми средствами компаний Samsung и LG. Они выступили спонсорами рекламной кампании Пусана в Париже и ряде других европейских столиц. И конечно же, в стороне от лоббирования не остался и президент Республики Корея Юн Сок Ёль. В сентябре на сессии ГА ООН в Нью-Йорке он не поленился провести в кулуарах около трех десятков двусторонних встреч, где в том числе поднимал и вопрос об «Экспо».

При этом, в отличие от Рима, претензий к саудитам у южнокорейцев не оказалось, по крайне мере в публичном пространстве. Зато они нашлись к Китаю. В 2022 году китайские дипломаты устно заверили Сеул в поддержке заявки страны на проведение выставки в своем втором по величине городе. Однако впоследствии на фоне ухудшения двусторонних отношений Пекин не только передумал сам, но и стал, как утверждается, отговаривать другие страны от голосования за Пусан. И в ряде случаев добился успеха.

Некоторым утешением на этом фоне можно счесть то, что к числу передумавших на днях присоединилась и Япония — но уже в пользу Пусана. Изначально в Токио собирались поддержать Эр-Рияд, исходя из зависимости страны от саудовской нефти, однако позднее на фоне процесса нормализации отношений с Сеулом японцы решили вознаградить своей поддержкой Южную Корею. И даже пообещали поделиться опытом — в 2025 году «Экспо» пройдет в японской Осаке.

За кем из трех претендентов в итоге окажется больше политических очков, станет ясно уже 28 ноября. Или, самое позднее, 30-го числа, если в первом туре во вторник никто не сможет получить сразу две трети голосов стран—членов BIE, и выбирать придется уже из двух сильнейших заявок простым большинством.

Наталия Портякова