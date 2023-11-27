Лавров: Болгария обещала открыть небо для участия делегации РФ в заседании ОБСЕ

Российская делегация примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в македонской столице Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство для российских самолетов, сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, власти Северной Македонии уже договорились с Болгарией о пролете самолета российской делегации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если получится, мы там окажемся»,— рассказал Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).

Глава МИДа отметил, что российская делегация уже получила несколько запросов о встрече в рамках Совета от иностранных коллег. «Есть уже несколько просьб о встрече на случай, если мы там будем работать, в том числе от западных представителей. Конечно, мы со всеми встретимся»,— добавил Сергей Лавров.

Министерская встреча ОБСЕ пройдет в столице председательствующей сейчас в организации Северной Македонии 30 ноября — 1 декабря. Северная Македония уже дала разрешение на пролет самолета с российской делегацией для участия в заседании. При этом в правительстве указали, что разрешение однократное и на другие воздушные суда России не распространяется. Северная Македония и Болгария закрыли воздушное пространство для России вслед за более чем десятком европейских стран после начала российской военной операции на Украине.

Подробнее о заседании ОБСЕ — в материале «Ъ» «Все 57 — или ничего».