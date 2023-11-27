Китайские концерны доехали до пика

Продажи китайских машин в России достигли пика. К такому выводу пришло агентство Reuters, ознакомившись с данными «Автостата» и консалтинговой компании ППК. К концу лета доля продаж марок из Китая достигла 56%, но затем стабилизировалась на отметке 53%. Это около 60 тыс. машин в месяц. Можно ли сказать, что китайская экспансия на российском рынке остановилась? Об этом — Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Спустя почти два года потрясений от санкций и ухода брендов российский авторынок стабилизировался, пишет агентство Reuters. Хотя потребление все еще далеко до прежних показателей, раньше россиянам было нужно не менее 1,5 млн новых машин в год.

Но до февраля 2022-го и доля китайских брендов не превышала 10%. А в августе 2023 года она достигла максимума в 56%. С тех пор она не растет, и Reuters делает вывод, что продажи достигли пика. Впрочем, с удушением параллельного импорта китайских авто может стать еще больше, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Что делали китайские производители до сих пор? Просто занимали оставленные территории. Они были дружны и едины, но постепенно, наверное, ближе к весне они начнут конкурировать в России между собой. Идет давление на параллельный импорт, это тоже часть данной борьбы. Если закрыть эту щель, кто займет место на рынке? Конечно, китайские производители».

Еще 40% рынка теперь контролирует АвтоВАЗ, по собственным оценкам производителя. Недавно он отчитался о рекордных за 10 лет продажах в октябре. Но продукция российской компании из другого сегмента, поэтому назвать ее конкурентом китайским брендам нельзя, считает соучредитель компании «Долавто» Сергей Климов:

«Российский автомобиль — это другой класс. В нем у китайцев, по сути, машин-то особо нет. И на ближайшие годы я не представляю, что бы тенденции как-то изменились. В российском сегменте взрыва производства не предвидится, если почитать планы АвтоВАЗа. Если попасть в 1,5-2 млн руб., то это, конечно, будет очень большой сегмент по объему спроса».

В этот сегмент метят, например, иранские производители. Но собеседники “Ъ FM” их перспективы оценивают скептически. На рынке между тем говорят о дефиците запчастей для китайских авто. Они так быстро нарастили продажи, что не успели привезти детали в нужном объеме. Эта проблема со временем решится, но что будет со вторичным рынком, далеко неочевидно, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Сегодня на рынке появились годовалые и полуторогодовалые китайские авто. И все равно пока не понятно, какие они будут в эксплуатации. Некоторые из них проехали лишь 20-30 тыс. км. Наверное, уже появятся в ближайшее время машины такси, каршеринга, здесь будет осознанность и понимание, что же они из себя представляют. Экспортный рынок развивается достаточно активно. Многочисленные сервисные функции за ним просто не успевают».

Китайский посол в России заявил, что страна готова постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям рынка. Действительно ассортимент у брендов продолжает расширяться. Но главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков относится к этому настороженно:

«Говоря о зарубежных производителях, мы фактически сложили все яйца в одну корзину. Китайцы все равно экономически давят ценами продаваемых у нас машин. При этом автоконцерны из КНР, несмотря на все призывы приходить на наш рынок и организовывать здесь свое производство, делать это не стремятся».

Пока серьезные инвестиции в местное производство делает Haval, у компании есть завод в Тульской области. Запустить сборку до конца года обещала Chery.

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