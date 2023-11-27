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Коммерсантъ FM
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Китайские концерны доехали до пика

Будут ли автомобильные бренды из КНР и дальше захватывать российский рынок

Продажи китайских машин в России достигли пика. К такому выводу пришло агентство Reuters, ознакомившись с данными «Автостата» и консалтинговой компании ППК. К концу лета доля продаж марок из Китая достигла 56%, но затем стабилизировалась на отметке 53%. Это около 60 тыс. машин в месяц. Можно ли сказать, что китайская экспансия на российском рынке остановилась? Об этом — Даниил Бабкин.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Спустя почти два года потрясений от санкций и ухода брендов российский авторынок стабилизировался, пишет агентство Reuters. Хотя потребление все еще далеко до прежних показателей, раньше россиянам было нужно не менее 1,5 млн новых машин в год.

Но до февраля 2022-го и доля китайских брендов не превышала 10%. А в августе 2023 года она достигла максимума в 56%. С тех пор она не растет, и Reuters делает вывод, что продажи достигли пика. Впрочем, с удушением параллельного импорта китайских авто может стать еще больше, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Что делали китайские производители до сих пор? Просто занимали оставленные территории. Они были дружны и едины, но постепенно, наверное, ближе к весне они начнут конкурировать в России между собой. Идет давление на параллельный импорт, это тоже часть данной борьбы. Если закрыть эту щель, кто займет место на рынке? Конечно, китайские производители».

Какие автомобили покупают на столичном рынке чаще всего

Еще 40% рынка теперь контролирует АвтоВАЗ, по собственным оценкам производителя. Недавно он отчитался о рекордных за 10 лет продажах в октябре. Но продукция российской компании из другого сегмента, поэтому назвать ее конкурентом китайским брендам нельзя, считает соучредитель компании «Долавто» Сергей Климов:

«Российский автомобиль — это другой класс. В нем у китайцев, по сути, машин-то особо нет. И на ближайшие годы я не представляю, что бы тенденции как-то изменились. В российском сегменте взрыва производства не предвидится, если почитать планы АвтоВАЗа. Если попасть в 1,5-2 млн руб., то это, конечно, будет очень большой сегмент по объему спроса».

В этот сегмент метят, например, иранские производители. Но собеседники “Ъ FM” их перспективы оценивают скептически. На рынке между тем говорят о дефиците запчастей для китайских авто. Они так быстро нарастили продажи, что не успели привезти детали в нужном объеме. Эта проблема со временем решится, но что будет со вторичным рынком, далеко неочевидно, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Сегодня на рынке появились годовалые и полуторогодовалые китайские авто. И все равно пока не понятно, какие они будут в эксплуатации. Некоторые из них проехали лишь 20-30 тыс. км. Наверное, уже появятся в ближайшее время машины такси, каршеринга, здесь будет осознанность и понимание, что же они из себя представляют. Экспортный рынок развивается достаточно активно. Многочисленные сервисные функции за ним просто не успевают».

Будут ли востребованы иранские автомобили у российских покупателей

Китайский посол в России заявил, что страна готова постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям рынка. Действительно ассортимент у брендов продолжает расширяться. Но главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков относится к этому настороженно:

«Говоря о зарубежных производителях, мы фактически сложили все яйца в одну корзину. Китайцы все равно экономически давят ценами продаваемых у нас машин. При этом автоконцерны из КНР, несмотря на все призывы приходить на наш рынок и организовывать здесь свое производство, делать это не стремятся».

Пока серьезные инвестиции в местное производство делает Haval, у компании есть завод в Тульской области. Запустить сборку до конца года обещала Chery.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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