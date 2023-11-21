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Iran Khodro Dena доехали до салона

Будут ли востребованы автомобили у российских покупателей

На российском авторынке появился персидский бренд. Сразу несколько крупных дилерских сетей начали продавать иранские легковые автомобили Iran Khodro Dena, в том числе в Москве, пишет портал Autonews. По его данным, машины завозятся по параллельному импорту. Сколько они стоят? И есть ли на них спрос? Об этом — Даниил Бабкин.

Фото: ATTA KENARE / AFP

Фото: ATTA KENARE / AFP

В одно из главных преимуществ Iran Khodro Dena журналисты всерьез записывают стоимость в 1,6 млн руб. Примерно столько стоит Lada Vesta, которую, кстати, сравнивали с иранским авто. Турбомотор объемом 1,7 л, мощность — 150 л. с. Шестиступенчатый автомат и максимальная скорость в 205 км/ч. Но технологически машина устаревшая на несколько десятилетий, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Iran Khodro Dena — это седан, который представляет собой модернизированную, так скажем, версию более известной модели Samand, а она, в свою очередь, — иранскую версию седана Peugeot 405.

Это автомобиль, который выпускался в Европе с конца 1980-х — до первой половины 1990-х. В основном, конечно, иранцы занимались отделкой салона, дизайном и всем прочим, но вот уровень технологий остался на прежнем уровне. Если говорить о каких-то корпоративных продажах, то первое направление, которое приходит в голову для этих автомобилей, — такси и каршеринг».

Гендиректор Iran Khodro еще в августе прошлого года говорил, что компания провела переговоры с Москвой об экспорте автомобилей. Спустя полгода были раскрыты конкретные цифры: за полтора месяца концерн хотел поставить в страну 2 тыс. авто. Такой странный период связан с тем, что 1401 год иранского календаря заканчивался 20 марта 2023-го. Модели, которые уже появились на российском рынке, неприятно поразили, считает автоэксперт Вячеслав Субботин:

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«Там задняя подвеска торсионная, пружин нет. Менять подшипники, сайлентблоки придется каждые 40 тыс. км. Передняя подвеска просто мгновенно развалится, поскольку сделана с расчетом на небольшие нагрузки. Ну и мотор объемом 1,7 — наддувный, 150 л. с. Этот мотор тоже Peugeot, он был рассчитан на 86 л. с., ресурс двигателя будет 60 тыс. км. Кто там говорит, что это убийца Vesta? Я вас умоляю. Vesta по сравнению с этим автомобилем — Mercedes-Benz».

Весной в российских автосалонах появилась другая новинка иранского автопрома — седан Iran Khodro Tara. Впрочем, у таких машин вряд ли будут серьезные перспективы на отечественном рынке — в первую очередь из-за их экзотичности, считает партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Iran Khodro появляются в салонах и у дилеров, но спросом они, честно говоря, не пользуются. За девять месяцев меньше 100 автомобилей Tara. Эта марка совершенно не раскручена.

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Мы уже прошли этап, когда машины покупали из-за низкой цены. Отечественный потребитель хочет получить некий набор современных опций и некие гарантии качества. Мы ничего не знаем про эти машины: насколько они ходят в наших условиях зимой, как они относятся к нашей соли, я имею в виду кузов, насколько долговечна подвеска, есть ли запчасти для кузова и мотора и так далее. То же самое могу сказать про автомобили модели Dena. Тестов не было, рекламы нет. Не то что экзотично — непонятно».

В совокупности иранские авто вызывают скорее больше вопросов и недоумения. И не спасает даже низкая стоимость. Тем более что 20 ноября в Россию официально пришел китайский Volkswagen — модель Jetta VA3. Цены на адаптацию немецкого авто стартуют от 1,8 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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