Пробег накручивает продажи

Продажи подержанных машин в столице выросли на четверть. С начала года в Москве владельцев сменили больше 300 тыс. авто. Это на 28% больше, чем за 10 месяцев 2022-го. Самыми популярными моделями с пробегом были Ford Focus, Skoda Octavia и Kia Rio, следует из данных «Автостата». Тему продолжит Даниил Бабкин.

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При и так слабом рубле и дефиците новых западных иномарок власти летом подняли ставки утильсбора. А потом еще раз ужесточили правила ввоза машин в страну. Поэтому сейчас подержанные авто даже популярнее, чем в прошлом году. По крайней мере, в Москве.

На первом месте по продажам с начала года традиционно Lada, а на втором и третьем — BMW и Mercedes-Benz. Владельцы немецких иномарок продают их, потому что пересаживаются на китайские бренды, убежден гендиректор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Для того чтобы приобрести автомобили с пробегом, многие приезжают в Москву. В столице хорошие дороги, и состояние машин там обычно намного лучше, чем во многих других городах России.

Что касается лидеров по объемам продаж, в целом в Москве достаточно много покупателей, которые после немецких автомобилей стали переключаться на премиальные китайские. Поэтому данные машины и выставлялись на продажу. Соответственно, в регионах они востребованы, и их покупают».

Хотя, по оценке собеседников “Ъ FM”, как минимум четверть водителей по-прежнему не доверяют брендам из Китая. В прошлом году авто с пробегом подорожали на 37% и в январе в среднем стоили 1,3 млн руб. По данным «Автостата», с тех пор цены прибавили еще 15% и доходят до 1,5 млн руб.

В будущем стоимость б/у авто, как обычно, будет зависеть от первичного рынка. Но уже сейчас спрос на них упал из-за дорогих кредитов, поэтому рост цен замедлится, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «ЦБ борется с инфляцией и слабым курсом рубля путем повышения учетной ставки. Поэтому кредиты значительно подорожали.

Средняя ставка на вторичном рынке уже 20%. И это сильно охлаждает интерес покупателей. А кредитные продажи все-таки всегда были существенным инструментом поддержки реализации в целом. Если на первичном рынке это больше 50% сделок, то на вторичном — 25%. По статистике видно, что количество заявок только за неделю сократилось на 4%, и число одобрений уменьшилось».

Средний размер автокредита тем временем побил очередной рекорд. В октябре, по данным Национального бюро кредитных историй, он превысил 1,5 млн руб. Это в полтора раза больше год к году. Спрос на займы действительно падает, а цены на новые авто — нет, говорит основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль:

«Средняя стоимость машин неумолимо растет и продолжит расти в ближайшие несколько лет. Конечно, средний чек кредита увеличивается вместе со средним чеком на авто. Плюс повышается процентная ставка.

Кредиты берут только те, кому они нужны, у кого действительно нет денег.

Повышенная ставка ведет за собой контингент целевых потребителей, которые берут заем, как правило, по самым базовым условиям. То есть это минимальный взнос, увеличенная ставка, поэтому средний чек кредитов становится больше».

В октябре на покупку новых машин россияне потратили 340 млрд руб., подсчитали в «Открытие Авто». 60% от этой суммы пришлось на китайские машины.

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