Путин призвал быть аккуратнее в вопросе смягчения денежно-кредитной политики

Президент Владимир Путин считает, что к вопросу о смягчении денежно-кредитной политики надо подходить аккуратно. Он высказал эту точку зрения на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Костин во время встречи выразил надежду, что «как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции», Центробанк (ЦБ) «сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже — более мягкой». «Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью»,— ответил на это президент (цитата по сайту Кремля).

27 октября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. 16 ноября в ходе выступления в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ставка была повышена соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года. По ее словам, ЦБ будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Обратная тяга к потреблению».

Лаура Кеффер