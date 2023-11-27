Итальянцы перехватили сербского

Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса. В финале самого престижного командного теннисного турнира итальянцы, ведомые Янником Синнером, со счетом 2:0 обыграли австралийскую команду. Впрочем, итальянский триумф в финале был вполне предсказуем. Главную угрозу своей будущей победе Синнер и К° устранили еще в полуфинале, где была разбита сборная Сербии во главе с самим Новаком Джоковичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер сборной Италии Янник Синнер принес своей команде первую с 1976 года победу в Кубке Дэвиса

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Лидер сборной Италии Янник Синнер принес своей команде первую с 1976 года победу в Кубке Дэвиса

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

В воскресенье поздно вечером сборная Италии по теннису выиграла Кубок Дэвиса. Для итальянской команды это успех практически исторический. Ведь до минувшего воскресенья она завоевывала самый престижный командный трофей мирового тенниса всего один раз, еще в 1976 году. Таким образом, итальянцы присоединились к клубу стран, выигрывавших Кубок Дэвиса больше одного раза. Их на самом деле не так уж и много, учитывая 123-летнюю историю турнира. 32 раза чемпионами становились американцы, 28 раз — австралийцы, по десять раз — французы и британцы, семь раз — шведы, шесть — испанцы (самая успешная сборная турнира в XXI веке — пять побед), по три раза — сборные России, Германии и Чехословакии / Чехии, дважды — хорваты и теперь — итальянцы.

Нередко рядом со статусом исторического достижения идет статус достижения неожиданного. Успех итальянцев — не тот случай. Исход финального матча Кубка Дэвиса, в котором итальянцам противостояли австралийцы, еще до его начала представлялся практически предрешенным. Единственный шанс австралийцев, к слову, финалистов прошлого года, заключался в том, чтобы зацепить первый матч встречи. В нем сошлись Алексей Попырин и Маттео Арнальди.

В противостоянии 40-й и 44-й ракеток мира все по большому счету и решалось.

Победа Попырина давала австралийцам шанс. Поражение практически его устраняло. Просто потому, что в другой одиночной встрече финала итальянцы выставили четвертого номера рейтинга и одного из самых ярких игроков концовки сезона Янника Синнера. Мер противодействия мощи Синнера в арсенале австралийской команды не наблюдалось.

Попырин свой матч проиграл. Хоть и имел все шансы его зацепить (он уступил со счетом 5:7, 6:2, 4:6). Вышедший следом на корт Алекс де Минор смог взять у Синнера лишь три гейма в двух сетах (6:3, 6:0). Отметим, что де Минор в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 12-й. Формально его встреча с Синнером вполне могла стать настоящей битвой. Однако соотношение личных встреч (0:5, а теперь уже 0:6) с итальянцем оставляло совсем немного надежд на реальное противостояние. Уже после матча он фактически признал, что шансов у него было мало. «Янник давит удивительной лавиной уверенности. Очень впечатляет! — сказал де Минор.— Я найду способы, чтобы стать лучше, чтобы противостоять такого рода противникам, но сегодня мне просто не хватило сил».

Что касается Синнера, то он отметил, что это командный успех, что он еще молод (22 года) и, конечно, хотел бы повторить это достижение.

Однако ни в коем случае нельзя утверждать, что сборная Италии как-то уж совсем легко продвинулась к победе в Кубке Дэвиса. Дело ведь в том, что настоящий финал, как это нередко бывает, случился на более ранней стадии. В полуфинале итальянцы сошлись со сборной Сербии во главе с сильнейшим теннисистом мира Новаком Джоковичем. Наличие такой даже не глыбы, а целого всесокрушающего айсберга (в этом году Джокович завоевал семь титулов, среди них все, кроме Wimbledon, турниры Большого шлема, а также итоговый чемпионат ATP, в финале которого был сильнее как раз Синнера) вроде бы было гарантией того, что титул уже никуда не денется от сербов.

Но нет, Джокович проиграл Синнеру. При этом ведь по ходу встречи у него было три матчбола!

Он тут же вышел на парную встречу — вместе с Миомиром Кецмановичем, который свой-то одиночный матч выиграл. Но и тут не совладал с Синнером, которому помогал Лоренцо Сонего. «Чудовищное разочарование,— констатировал Джокович.— Три матчбола, такая близкая победа… Особенно неприятно, что такое случилось в матче за сборную».

Для Синнера случившееся стало своего рода местью Джоковичу за поражение в финале итогового турнира ATP. Напомним, что итальянец и серб попали на нем в одну группу. В первом матче сильнее был Синнер, но за ним последовало поражение в финале. Как бы то ни было, итальянец может похвастать тем, что за две недели с учетом парной встречи три раза обыграл легенду мирового тенниса.

Александр Петров