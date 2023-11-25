Человек, заткнувший Британию

Лучший теннисист мира Новак Джокович вывел сборную Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса. В Малаге, где проходит финальная часть турнира, первому номеру рейтинга ATP пришлось биться не только с соперником — британцем Кэмероном Норри, но и с публикой. Последней он в итоге громко посоветовал заткнуться. За место в финале сербская команда поспорит с итальянской. То есть Джокович снова пересечется с Янником Синнером, которого совсем недавно лишил возможности добиться наивысшего достижения в карьере: серб обыграл итальянца в финале итогового турнира ATP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акустический дискомфорт, который создавали Новаку Джоковичу британские болельщики, не помешал ему привести сборную Сербии к победе

Фото: Jon Nazca, Reuters Акустический дискомфорт, который создавали Новаку Джоковичу британские болельщики, не помешал ему привести сборную Сербии к победе

Фото: Jon Nazca, Reuters

Новак Джокович уже провел великолепный сезон. По его ходу он завоевал семь титулов (среди них все, кроме Wimbledon, турниры Большого шлема, а также итоговый чемпионат ATP). Это его лучший показатель с 2017 года. Лишь дважды за свою карьеру Джокович собирал больше трофеев — 10 в 2011 году и 11 в 2015-м. Но, несмотря на очевидно накопившуюся с начала года усталость, 36-летний ветеран отправился в испанскую Малагу на финальную часть Кубка Дэвиса, в которой участвуют восемь сильнейших команд мира, за очередным трофеем (Кубок Дэвиса Джоковичу покорялся лишь однажды — в 2010 году). И тут же попал на первые полосы спортивных изданий. Однако вовсе не потому, что его встреча с игроком сборной Великобритании, 18-й ракеткой мира Кэмероном Норри, в четвертьфинале турнира стала неким теннисным шедевром. С британцем Джокович ранее встречался трижды (в последний раз на относительно недавнем турнире серии Masters 1000 в Риме) и все матчи спокойно выиграл. Не была исключением и вчерашняя встреча в рамках Кубка Дэвиса (к слову, эта победа стала 21-й подряд для Джоковича в главном командном турнире мужского тенниса — в последний раз он уступал в нем еще в 2011 году). А учитывая, что в первом матче сербско-британского противостояния Миомир Кецманович обыграл Джека Дрейпера, парный матч для выявления полуфиналиста не потребовался вовсе. И все же, несмотря на рутинность события, международное внимание оно привлекло. Просто потому, что в послематчевом интервью на корте Джокович указал рукой в британский сектор и предложил ему заткнуться.

Британские болельщики, которых издание Daily Mail назвало полуофициальной группой поддержки сборной, расположились на трибуне за спиной судьи и по ходу всего матча в нарушение теннисного этикета били в барабаны. Причем особенно сильно, когда на подаче был Джокович. Справедливости ради нужно сказать, что поведение этой группы нравилось далеко не всем британцам. Многие из них пытались призвать их к порядку, но тщетно.

«Научитесь уважать игроков, вести себя, научитесь уважать людей, заткнитесь, тише!» — не сдержал эмоций Джокович после матча, когда давал протокольное интервью на корте. И даже показал рукой, к кому именно он обращался. Примечательно, что капитан сборной Великобритании Леон Смит отказался осуждать поведение британских фанов. «Что хорошо в Кубке Дэвиса, так это то, что тут вообще-то предполагается шуметь,— заявил он.— Хватит с нас тихого тенниса. Да, Джокович был раздражен, но я не думаю, что все было так уж плохо».

В полуфинале сборная Сербии встретится с командой Италии (вторую полуфинальную пару составили команды Финляндии, которая была сильнее канадцев, и Австралии, обыгравшая сборную Чехии), которая в своем четвертьфинале обыграла (2:1) голландцев. И эта встреча, не исключено, окажется досрочным финалом турнира. Ведь в составе сербской и итальянской сборных значатся два сильнейших игрока концовки сезона — Джокович и четвертый номер рейтинга ATP Янник Синнер. Совсем недавно, в минувшее воскресенье, они пересекались в Турине в финале итогового турнира сезона. В том матче Джокович, начинавший турнир с проблемами (он с трудом продрался в play-off), дал мастер-класс своему 22-летнему оппоненту, которого обыграл в двух сетах и лишил шанса завоевать крупнейший в его карьере титул. К слову, для Джоковича туринская победа стала седьмым, рекордным триумфом на итоговых турнирах сезона. Теперь же у Синнера появился шанс хотя бы отчасти поквитаться с обидчиком.

Александр Петров