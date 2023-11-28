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Коммерсантъ FM
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Хавбек на все сто

Эффективность Джуда Беллингема стала одним из главных сюрпризов сезона

Джуд Беллингем, кажется, может стать одним из самых удачных приобретений «Реала» за всю историю клуба. 20-‍летний англичанин на старте сезона не просто оправдывает потраченную на его трансфер из дортмундской «Боруссии» сумму €100 млн с лишним, а превосходит все связанные с его появлением ожидания. В очередном матче испанского чемпионата против «Кадиса» он побил принадлежавший двум выдающимся форвардам — Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду — рекорд результативности, отличившись в первых своих 15 играх за «Реал» 14 раз.

В своих первых 15 матчах за «Реал» 20-‍летний Джуд Беллингем (на переднем плане) забил больше мячей, чем такие легенды «королевского клуба», как Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду

В своих первых 15 матчах за «Реал» 20-‍летний Джуд Беллингем (на переднем плане) забил больше мячей, чем такие легенды «королевского клуба», как Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду

Фото: Jose Breton, AP

В своих первых 15 матчах за «Реал» 20-‍летний Джуд Беллингем (на переднем плане) забил больше мячей, чем такие легенды «королевского клуба», как Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду

Фото: Jose Breton, AP

Матч, в котором в 14-м туре чемпионата Испании «Реал» разгромил на чужом поле «Кадис» — 3:0, мог бы остаться вполне рядовым событием в рамках очередного футбольного уикенда. Гигант расправился с аутсайдером, находящимся неподалеку от зоны вылета. В событие довольно заметное его превратили два обстоятельства.

Первое — это проблемы «Реала», на который в последние месяцы обрушилась просто лавина травм. С «Кадисом» он был вынужден играть без обоих основных вратарей — Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги, без основного центрального защитника Эдера Милитана, без важных персонажей из средней линии Эдуардо Камавинги и Орельена Чуамени. В таких обстоятельствах даже победа над командой из подвала таблицы приобретает несколько иной оттенок.

Вторая причина — те, в первую очередь чьими усилиями эта победа была добыта. Дубль в матче в активе 22-летнего бразильца Родригу, который в конце осени жутко горяч и эффективен. Третий гол и еще куча полезных действий — в активе англичанина Джуда Беллингема, который еще моложе: двадцать ему исполнилось летом, то есть непосредственно перед стартом сезона. И Беллингем, и его игра — это на самом деле особенная тема.

В межсезонье «Реал» приобрел английского футболиста у дортмундской «Боруссии» за пусть уже далекую от рекордных, но все равно огромную сумму €103 млн.

Беллингем, естественно, успел приобрести репутацию бесспорного вундеркинда, проверенного к тому же в «больших» матчах и «больших» соревнованиях.

Но все равно вопрос насчет того, удастся ли ему быстро адаптироваться, как ни крути, к более высокому по сравнению с тем, к которому он привык, уровню с точки зрения ответственности, внимания со стороны публики, оставался чрезвычайно актуальным.

Самые дорогие сделки летнего окна

Джуд Беллингем удивил всех, в том числе тех, кого удивить вроде бы ничем невозможно. Накануне встречи «Реала» с «Кадисом» Mundo Deportivo поинтересовался мнением насчет Беллингема у выдающегося в прошлом немецкого футболиста Лотара Маттеуса. Маттеус говорил, что, поскольку давно следил за Беллингемом, конечно, догадывался насчет того, что англичанин может раскрыться по-новому, очутившись в окружении таких мудрых и тонких партнеров, как, например, Лука Модрич, но все равно шокирован. И прежде всего — его результативностью.

Отличный повод вновь вспомнить о ней появился как раз после матча с «Кадисом». Гол в его ворота был для Джуда Беллингема 11-м в чемпионате Испании, в котором он провел 12 встреч. Еще три он забил в трех играх Лиги чемпионов, в которых принял участие. Получается 14 мячей в 15 официальных матчах.

Так круто за «Реал» еще никто не начинал.

До Беллингема рекорд по числу голов в первых полутора десятках матчей в его составе равнялся 13 и принадлежал трем футболистам — выступавшему в 1940-е годы Прудену, а также двум легендам разных генераций, на двоих добывшим семь «Золотых мячей»,— Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.

Но есть два важных нюанса. Ди Стефано, перед тем как в 1953 году попал в «Реал», принесший ему всемирную славу, уже почти десять лет отыграл в южноамериканской элите и был футболистом зрелым. А Роналду вообще переходил в мадридский клуб в 2009 году в статусе безусловной суперзвезды, имевшей в послужном списке наиболее ценный среди индивидуальных призов.

Второй нюанс заключается в том, что и Альфредо Ди Стефано, и Криштиану Роналду — форварды, чье амплуа подразумевает наличие бомбардирских навыков. А Джуд Беллингем — это все-таки хавбек. Пусть атакующий, с замашками инсайда, но именно хавбек, за три сезона в немецком чемпионате забивший 12 голов в 98 матчах. И при этом нельзя сказать, будто в «Реале» он манкирует своими прямыми обязанностями. Наоборот, из эпизодов, в которых Беллингем классно разгоняет атаки, классно ассистирует партнерам, тому же Родригу, обостряет ситуацию рывками, смещениями с левого фланга в центр, складывается шикарная видеонарезка. Но каким-то образом ему еще удается держать планку элитного снайпера, все время располагающегося на переднем краю. И если наставник «Реала» Карло Анчелотти в будущем сезоне и в самом деле покинет его, чтобы возглавить сборную Бразилии, внезапную прокачку этой грани дара юного англичанина поклонники испанского гранда на прощание наверняка запишут в список его важнейших достижений наряду, скажем, с нежданным прошлогодним триумфом в Лиге чемпионов. В конце концов им он, возможно, явил миру слишком особенного футболиста и лидера клуба на годы вперед.

Алексей Доспехов

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