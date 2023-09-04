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Коммерсантъ FM
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Самые дорогие сделки летнего окна

ИгрокОткудаКудаСтоимость (€ млн)
Деклан Райс (Англия)«Вест-Хэм»«Арсенал»116,6
Мойсес Кайседо (Эквадор)«Брайтон»«Челси»116
Джуд Беллингем (Англия)«Боруссия» (Дортмунд)«Реал»103
Гарри Кейн (Англия)«Тоттенхем»«Бавария»100
Рандаль Коло Муани (Франция)«Айнтрахт»ПСЖ95
Йошко Гвардиол (Хорватия)«Лейпциг»«Манчестер Сити»90
Неймар (Бразилия)ПСЖ«Аль-Хиляль»90
Расмус Хойлунн (Дания)«Аталанта»«Манчестер Юнайтед»75
Кай Хаверц (Германия)«Челси»«Арсенал»75
Доминик Собослаи (Венгрия)«Лейпциг»«Ливерпуль»70
Мейсон Маунт (Англия)«Челси»«Манчестер Юнайтед»64,2
Сандро Тонали (Италия)«Милан»«Ньюкасл»64
Ромео Лавиа (Бельгия)«Саутгемптон»«Челси»62,1
Матеуш Нунеш (Португалия)«Вулверхэмптон»«Манчестер Сити»62
Жереми Доку (Бельгия)«Ренн»«Манчестер Сити»62
Мануэль Угарте (Уругвай)«Спортинг»ПСЖ60
Малком (Бразилия)«Зенит»«Аль-Хиляль»60
Отавиу (Португалия)«Порту»«Аль-Наср»60
Ким Мин Чжэ (Южная Корея)«Наполи»«Бавария»50
Усман Дембеле (Франция)«Барселона»ПСЖ50
  • Газета «Коммерсантъ» №163 от 05.09.2023, стр. 12

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