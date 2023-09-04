Самые дорогие сделки летнего окна

|Игрок
|Откуда
|Куда
|Стоимость (€ млн)
|Деклан Райс (Англия)
|«Вест-Хэм»
|«Арсенал»
|116,6
|Мойсес Кайседо (Эквадор)
|«Брайтон»
|«Челси»
|116
|Джуд Беллингем (Англия)
|«Боруссия» (Дортмунд)
|«Реал»
|103
|Гарри Кейн (Англия)
|«Тоттенхем»
|«Бавария»
|100
|Рандаль Коло Муани (Франция)
|«Айнтрахт»
|ПСЖ
|95
|Йошко Гвардиол (Хорватия)
|«Лейпциг»
|«Манчестер Сити»
|90
|Неймар (Бразилия)
|ПСЖ
|«Аль-Хиляль»
|90
|Расмус Хойлунн (Дания)
|«Аталанта»
|«Манчестер Юнайтед»
|75
|Кай Хаверц (Германия)
|«Челси»
|«Арсенал»
|75
|Доминик Собослаи (Венгрия)
|«Лейпциг»
|«Ливерпуль»
|70
|Мейсон Маунт (Англия)
|«Челси»
|«Манчестер Юнайтед»
|64,2
|Сандро Тонали (Италия)
|«Милан»
|«Ньюкасл»
|64
|Ромео Лавиа (Бельгия)
|«Саутгемптон»
|«Челси»
|62,1
|Матеуш Нунеш (Португалия)
|«Вулверхэмптон»
|«Манчестер Сити»
|62
|Жереми Доку (Бельгия)
|«Ренн»
|«Манчестер Сити»
|62
|Мануэль Угарте (Уругвай)
|«Спортинг»
|ПСЖ
|60
|Малком (Бразилия)
|«Зенит»
|«Аль-Хиляль»
|60
|Отавиу (Португалия)
|«Порту»
|«Аль-Наср»
|60
|Ким Мин Чжэ (Южная Корея)
|«Наполи»
|«Бавария»
|50
|Усман Дембеле (Франция)
|«Барселона»
|ПСЖ
|50