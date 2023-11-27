Генсек ОДКБ: Армения остается союзником организации

Армения остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на ее отсутствие на сессии в Минске, заявил ТАСС генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, причины отсутствия делегации Армении носили технический характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации (отсутствия делегации Армении.— "Ъ") какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано»,— подчеркнул господин Тасмагамбетов. Он добавил, что ОДКБ уважает решение Армении «как полноправного члена организации».

В состав ОДКБ входят шесть стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 23 ноября в Минске состоялся саммит ОДКБ, на мероприятия перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Ее премьер-министр Никол Пашинян обвинял ОДКБ в том, что объединение не оказало помощь республике во время военного конфликта с Азербайджаном. Власти Армении при этом уверяют, что не рассматривают выход из ОДКБ.

О причинах отсутствия Армении на саммите — в материале «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Лаура Кеффер