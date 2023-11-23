Армения не рассматривает выход из ОДКБ, ЕАЭС и вывод российских военных

Армения не рассматривает вариант выхода из ОДКБ и ЕАЭС, а также не планирует вывод 102-й российской военной базы из города Гюмри. Об этом сказал замминстр иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

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«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет»,— сообщил господин Сафарян в ответ на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября заявил, что не примет участия в саммите ОДКБ, который 23 ноября проходит в Минске. Господин Пашинян говорил, что Армения собирается «диверсифицировать отношения» в области безопасности, потому что нынешние партнеры Еревана не могут поставлять ему оружие и боеприпасы. Сообщения о планах выхода из ОДКБ он опровергал.

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Петр Бузлаев