Во всем виноват Борис Джонсон, именно он, находясь на посту премьер-министра Великобритании, способствовал срыву переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде, который входил в состав украинской делегации. В Кремле также периодически обвиняют Запад в умышленном саботировании диалога. Политический обозревать “Ъ FM” Дмитрий Дризе при этом видит явные попытки возобновить мирный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде и участник российско-украинских переговоров весной прошлого года Давид Арахамия сообщил почти что сенсационные подробности о том, почему тогда договориться не удалось. Как выясняется, виноват в этом, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он сумел убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией и продолжать боевые действия. И помощь со своей стороны обещал, и поставки военные. Сбил, одним словом, с пути истинного и сбежал потом в отставку. Хотя это не единственная причина срыва переговоров. Как бы то ни было, Москва была готова пойти на очень даже приемлемые условия, в частности, соглашалась на нейтральный статус Украины с замораживанием вопроса о принадлежности Крыма на 50 лет. То есть можно было бы стране обойтись практически без территориальных потерь.

Помимо этого немецкое издание Bild со своей стороны сообщило, что якобы Джо Байден и Олаф Шольц давят на Зеленского, чтобы тот согласился возобновить переговоры с российской стороной. Если же нет, тогда поставки оружия существенно сократятся. Максимум что сможет Киев — держать оборону. То есть фактически конфликт окажется замороженным вне зависимости от желания участников.

Учитывая еще и откровения главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что военные действия, по сути, зашли в тупик, можно сделать вывод, что так называемая переговорная тема уже в который раз вернулась в повестку.

В Москве фактически солидарны с Арахамией, там неоднократно заявляли, мол, да, это Запад и в первую очередь США оказали Киеву медвежью услугу — буквально сорвали перспективный диалог. Жили бы сейчас в радости и достатке, если бы не так называемые демократические страны — не на тех поставили, проявили политическую безграмотность.

Оставим все это без комментариев. Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, былого не вернешь. И тем более нет смысла искать виноватого. Впору поставить вопрос по-другому: есть ли хоть какая-то надежда войти в новый год хотя бы с намеком на мирный процесс?

Сразу можно ответить, что шансов чрезвычайно мало. Хотя бы потому, что весь цивилизованный мир вплотную занят Ближним Востоком. Отношения РФ и Запада напрочь испорчены. Разве что Китай возьмет на себя роль посредника. Но и он уже пытался. Не получилось. Многие пытались, а результата нет.

Что же дальше? Новый год и продолжение противостояния. Принято считать, что Москве выгоден конфликт вокруг Израиля, поскольку он отвлекает внимание от Украины. Да, так и есть, но и Россия выпадает из информационной повестки. Захочешь к переговорам вернуться, а все посредники заняты. Вот решат с Ближним Востоком, может быть, тогда что-нибудь сдвинется с мертвой точки.

Впрочем, есть и другая версия, что Киев умышленно вбрасывает тему своего возможного поражения: мол, мы проиграем, и весь западный мир пропадет — не тяните с оружием, не скупитесь, сами же в первую очередь и пострадаете.

Это очень близко к истине. А Запад тем временем обсуждает очередной пакет антироссийских санкций. Это есть главный тренд — чтобы санкции работали эффективно.

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