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Коммерсантъ FM
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Песков: мы называем руководство Украины «режимом» из-за дискриминации русских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти называют руководство Украины «режимом», потому что Киев допускает дискриминационные заявления в адрес живущих в стране русских.

«Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления»,— сказал пресс-секретарь в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину (цитата по видео в Telegram-канале господина Зарубина).

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, который заявил, что закон о правах национальных меньшинств, принятый на Украине в декабре 2022 года, не распространяется на русских. По словам господина Стефанчука, если народ не демонстрирует уважения, а, наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ранее говорила, что в стране нет русского национального меньшинства или притеснения тех, кто говорит на русском языке.

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