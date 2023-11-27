Дотации под роспись

Правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов. Речь идет о главах четырех «старых» субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех «новых» — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами, а за неисполнение этих обязательств федеральный центр грозит оставить субъекты без дотаций. Впрочем, эксперты не уверены, что таких «тяжеловесов», как главы Чечни и Дагестана, легко заставить выполнять эти требования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин во главе с Антоном Силуановым (второй справа) считает, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин (справа) и Леонид Пасечник (второй слева) должны взять на себя особые бюджетные обязательства

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минфин во главе с Антоном Силуановым (второй справа) считает, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин (справа) и Леонид Пасечник (второй слева) должны взять на себя особые бюджетные обязательства

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на минувшей неделе на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства об увязке перечисления субъектам РФ федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов. Поясним: при существенной разнице в численности населения и финансовом состоянии субъектов РФ три четверти из них получают такие дотации, чтобы выравнивать объем средств, которые тратятся в расчете на одного гражданина вне зависимости от места его проживания.

Для восьми регионов — Дагестана, Ингушетии, Чечни, Тувы и четырех новых территорий, присоединенных к РФ,— стандартная форма соглашения о предоставлении таких дотаций в 2024 году будет расширена: по проекту Минфина документ прямо возлагает ответственность за работу региональных властей по снижению разрыва между их доходами и расходами лично на их руководителей. В частности, типовые соглашения о дотациях для них будут расширены за счет дополнительных обязательств — губернаторам предложено подписаться под обещаниями целевой траты федеральных денег на социальные программы, повышения эффективности бюджетных учреждений, отказа от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции,— а также о повышении собираемости доходов и согласовании с Минфином проекта бюджета на 2025 год и региональных законов, которые влияют на итоговый объем дотаций.

Губернаторы также обязаны будут применять «меры дисциплинарной ответственности… к должностным лицам органов государственной власти, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств», а при непредоставлении Минфину подписанного соглашения или данных о его исполнении регионы будут вычеркнуты из дотационной росписи и федеральных денег не получат. Подписать соглашения или отказаться от дотаций все получающие их губернаторы должны до 18 декабря.

Как пояснили “Ъ” в Минфине, причина ужесточения требований к восьми субъектам РФ — высокая доля федеральных дотаций в их бюджетах. «В течение двух из трех последних отчетных финансовых лет она превышала 40% объема собственных доходов»,— уточнили в пресс-службе ведомства. И если на присоединенных территориях намерение Минфина усилить бюджетный контроль объясняется необходимостью гармонизации их финансов с российскими правилами, то на четыре «старые» республики приходится 20%, или 164 млрд руб. от общего объема дотаций в 822 млрд руб. (Тува — 20,5 млрд руб., Дагестан — 86 млрд, Ингушетия — 14,4 млрд, Чечня — 43 млрд руб.). В 2024 году эта доля вырастет до 22,4%, или 134,8 млрд руб. (Тува — 19,3 млрд руб., Дагестан — 69,2 млрд, Ингушетия — 11,6 млрд, Чечня — 34,7 млрд руб.) от утвержденного пока объема в 600 млрд руб. дотаций для 67 регионов РФ.

“Ъ” обратился за комментарием в несколько регионов, поименованных в проекте Минфина. В правительстве Тувы оперативно не ответили на запрос “Ъ”. В правительстве Дагестана пообещали прокомментировать инициативу на этой неделе.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич предлагает относиться к этой инициативе философски. «Минфин пытается навести хоть какой-то порядок. Это очередная попытка, но они же не могут отменить персональную дотацию Чечне, которая в разные годы достигала от 13 млрд до 15 млрд руб.». По мнению эксперта, «подписывать можно что угодно, но финальные решения будут приниматься не совсем Минфином». «Уж во всяком случае по Чечне и с очень большой вероятностью — по Дагестану. По остальным гарантировать не могу, потому что вес их руководства явно не столь велик»,— поясняет госпожа Зубаревич. Что же касается новых субъектов, то здесь «даже комментировать нечего», констатирует профессор. По ее данным, уровень дотационности Запорожской и Херсонской областей достигает 93–95%, Донецкой и Луганской народных республик — 85–88%. «Скажут дать больше — и никуда Минфин не денется»,— уверена Наталья Зубаревич.

Политолог Илья Гращенков считает, что инициатива Минфина связана с урезанием расходных частей бюджетов наиболее дотационных регионов, к которым традиционно относится Северный Кавказ: «Долгие годы Чечня, Ингушетия и Дагестан были практически полностью дотационными, при этом там финансировались многомиллиардные проекты. Каждый глава всегда обещал увеличить объемы поступающих федеральных денег». Новый подход, «безусловно, даст эффект», поскольку, например, губернаторам придется «сокращать аппарат или как минимум не раздувать его», рассуждает эксперт. Но возможно, по его мнению, и недовольство со стороны самих республик: к примеру, «Чечня, дотации которой всегда росли, может воспринять негативно». В очень сложной ситуации окажется Тува, большая часть расходов которой связана со сложным географическим положением: многие чиновники, о сокращении которых идет речь в проекте, получают зарплату за счет дотаций, и других источников у них нет. Ну а новые регионы — это вообще особая история: там требуется восстановление большинства инфраструктурных объектов, при этом большой дефицит профессиональных кадров, напоминает господин Гращенков: «Элиты воспринимают работу там как возможность и заработать, и получить карьерный рост в более спокойных местах. Поэтому критики Минфина могут не поддержать такой подход за слишком усредненное отношение к новым регионам. Там еще идут боевые действия, а они должны подписывать договор, что будут сокращать какие-то издержки».

Олег Сапожков, Андрей Прах; Юлия Рыбина, Махачкала; Валерий Лавский, Новосибирск