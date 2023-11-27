СУГ подтянулись в цене

Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы в России в ноябре полностью восстановились до уровня 2021 года, достигнув максимальных значений за последние два года на уровне 35 тыс. руб. за тонну. На фоне санкций и закрытия экспорта цены в начале 2023 года опускались до минимальных значений в истории, что делало выпуск СУГ невыгодным. В ближайшие месяцы эксперты ожидают сезонного снижения стоимости СУГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) в России продолжают дорожать. На внебиржевом рынке 24 ноября цены на этот продукт на базисе Урал и Сибирь достигли максимума за два года — 33,7 тыс. руб. за тонну. В европейской части России его стоимость остается на пике 35,7 тыс. руб. за тонну с 21 ноября. Это в 5,8 раза выше, чем в начале года, и примерно соответствует уровню на ноябрь 2021 года, после этого оптовые цены на СУГ в России резко снижались на фоне проблем с экспортом из-за санкций, достигая минимума 5 тыс. руб. в феврале 2023 года. Максимального уровня в истории оптовые цены на СУГ достигали в августе 2021 года, превышая 48 тыс. руб. за тонну.

На биржевом рынке цены сейчас немного ниже, чем на внебиржевом: они достигли своего максимума 37,6 тыс. руб. за тонну 10 ноября, что участники рынка связывали с продолжающимися ремонтами на российских НПЗ и высоким спросом на фоне сокращения предложения. Как отмечается в обзоре Argus Media от 22 ноября со ссылкой на участника отрасли, ажиотаж на рынке снижается, при этом спрос сохраняется, но очень сильно варьируется по регионам. В дальнейшем, по мнению участников рынка, цены будут плавно снижаться.

Железнодорожные отгрузки СУГ на рынок России с 1 по 21 ноября выросли до 430 тыс. тонн (рост на 14% к аналогичному периоду октября). Кроме того, отмечают в агентстве, довольно высокий уровень цен в России способствует поставкам газа из Белоруссии. При этом во многих регионах сохраняются проблемы с отгрузками по железной дороге, особенно они существенны на юге, где из-за нестабильных поставок некоторые участники рынка обеспечивают только свои розничные сети и прекратили продажи мелким оптом.

5 раз составил рост оптовых цен на сжиженный углеводородный газ в России с начала года

Также есть сложности с железнодорожной отгрузкой СУГ в Китай. Так, скопление цистерн на станции Забайкальск все еще сохраняется, что наряду с высокими ценами в России и укреплением курса рубля ограничивает продажи продукта в Китай, указывают в Argus Media. При этом трейдеры рассчитывают на удорожание продукта в Китае в январе в преддверии празднования китайского Нового года, который в 2024 году наступит 10 февраля. В то же время в России в это время года участники рынка ожидают обратной динамики на фоне низкого сезона потребления. В декабре ставка экспортной пошлины на СУГ повысится более чем вдвое, с $2,2 до $4,7 за тонну, однако едва ли это скажется на объемах экспорта.

Как отмечает глава Rupec Дмитрий Семягин, на протяжении 2023 года наблюдался рост биржевых цен на сжиженные углеводородные газы в сравнении с 2022 годом. Он напоминает, что прошлый год был периодом исторически минимальных цен на СУГ на фоне пересмотра внешних рынков сбыта, снижения спроса и серьезного профицита на внутреннем рынке. «Уровень цен в какой-то момент не оправдывал затрат на производство и доставку в современных условиях. Логично было предположить, что такая ситуация не продлится долго,— говорит эксперт.— Поэтому в 2023 году начался плавный восстановительный рост цен. Сейчас СУГ на СПбМТСБ торгуются чуть ниже значений 2021 года».

Он отмечает, что в течение этого года несколько раз отмечались резкие скачки цен за счет спекулятивных действий на рынке, когда отдельные игроки пытались использовать общий восходящий тренд для заработка на слухах о возможном дефиците внутри страны из-за роста экспорта. В действительности предложение на внутреннем рынке вслед за ростом спроса также увеличивалось. На СПбМТСБ объем реализации СУГ для топлива за январь—сентябрь составил 1,7 млн тонн, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Дмитрий Семягин отмечает, что этот рост произошел не за счет перераспределения потоков и уменьшения экспорта, а за счет роста производства.

Ольга Мордюшенко