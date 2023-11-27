Япония подошла к СПГ стратегически

Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа, провела первый тендер в рамках создания стратегического резерва СПГ. Теперь крупный трейдер с госучастием JERA будет поставлять зимой по одному танкеру в месяц в распоряжение государства, которое сможет экстренно использовать этот газ в случае перебоев. Впрочем, этот объем составляет менее 1,3% от месячного потребления Японии. Хотя крупные импортеры СПГ, в том числе ЕС, после событий 2022 года активно рассматривали создание стратегического резерва СПГ, эти планы на практике так и не реализовались из-за технологических и финансовых сложностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Tan / Reuters Фото: Florence Tan / Reuters

Япония назначила трейдера JERA первым поставщиком газа для так называемого стратегического буферного СПГ (Strategic Buffer LNG, SBL), который должен стать аналогом стратегического нефтяного резерва. Итоги тендера глава министерства экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура подвел 24 ноября. Согласно им, JERA этой зимой будет поставлять один танкер в месяц в распоряжение министерства, которое сможет при необходимости направить этот газ на неотложные нужды в случае возникновения перебоев в поставках. Коммерческие условия, на которых трейдер будет оказывать эти услуги, не называются. JERA — крупнейший японский трейдер СПГ с портфелем более 40 млн тонн в год, является совместным предприятием государственной TEPCO и Chubu Electric.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 22 октября 2021 года: Мы договорились подумать, как можно было бы создать стратегический резерв газа.

Япония импортирует СПГ больше всех в мире, объем в 2022 году составил 72 млн тонн. Страна впервые заявила о намерении создать стратегический резерв СПГ в декабре 2022 года на фоне резкого взлета цен на газ из-за конфликта на Украине и прекращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, из-за чего страны ЕС стали скупать СПГ с рынка. Изначально предполагалось, что закупки в резерв составят один танкер в месяц и будут финансироваться из специального фонда. В среднем танкер вмешает 70 тыс. тонн СПГ, а в ноябре Япония, по оценкам Reuters, импортирует около 5,4 млн тонн, то есть резерв покроет менее 1,3% месячного потребления. Этого едва ли будет достаточно для купирования серьезного перебоя в поставках или даже просто на случай сильного похолодания.

Крупные импортеры СПГ, в первую очередь ЕС, на политическом уровне давно рассуждают о создании стратегического резерва СПГ, однако это технологически сложно и финансово затратно. Газ в принципе тяжелее хранить, чем нефть, а СПГ к тому же постепенно испаряется, что ведет к значимым потерям даже при использовании специализированных крупных хранилищ в портах, не говоря уже о хранении в танкерах. Кроме того, при длительном хранении оболочка танков (ее делают из сплава стали и никеля) начинает реагировать с газом, что может привести к повреждению газового оборудования при последующем сжигании. На практике одну партию СПГ обычно не хранят более двух-трех месяцев, а при необходимости более длительного хранения топливо регазифицируют и закачивают в подземные хранилища. Такие операции затратны, отвлекают оборотный капитал и несут финансовые риски для трейдера, поэтому их необходимо хеджировать (что означает новые траты). Когда речь идет о крупных объемах, бремя создания резервов в азиатских странах обычно перекладывается на госкомпании — KOGAS в Южной Корее, CPC на Тайване и CNOOC в Китае. Япония стала первой страной, которая на практике и на постоянной основе решила перенести часть этих затрат на бюджет. В ЕС стратегического резерва газа нет, хотя в 2022 году ряд стран использовали госкредиты или даже бюджетные средства на заполнение хранилищ перед зимой.

Юрий Барсуков