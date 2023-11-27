Этот поезд в конец

Минувшая светская неделя начиналась, скажем так, логично. В понедельник в ресторане «Белуга» был так называемый «Ужин коллекционеров», а во вторник — открытие 49-го Российского антикварного салона. Человек непосвященный подумал бы, что это организаторы салона накануне открытия делают ужин для лучших своих покупателей. На самом же деле это были вообще несвязанные события. «Ужин коллекционеров» был дан по инициативе возрожденного арт-журнала Black Square при поддержке водки Beluga. Про это издание нельзя сказать, что оно образовалось из нынешней пены дней, как журнал «Москвичка» (см. светскую хронику прошлой недели). Его судьба более причудлива. В первой серии Black Square начал выходить в 2009 году, и одной из задач редакция под руководством Анзора Канкулова поставила измерение глубины допустимых арт-свобод. Три номера спустя не арт-, а просто свободу утратил инвестор издания Валерий Носов. Впрочем, по воспоминаниям, редакция изначально воспринимала проект как сказку, поэтому даже не удивилась, когда сказка закончилась. И вот годы спустя оказалось, что господин Носов, обретя свободу, не охладел к идее издания Black Square. К проекту также присоединился Андрей Северилов; журнал намерен выходить дважды в год в формате коллекционного издания, первый номер уже в продаже. А на ужине были не только коллекционеры, например Виктория и Антон Борисевич или Татьяна Столяр, но и владельцы галерей Алина и Дмитрий Пинские и Юлия и Артем Акимовы, а также директор Третьяковки Елена Проничева (в total black) и владелица «Винзавода» Софья Троценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светский обозреватель «Ъ» Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Светский обозреватель «Ъ» Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывшийся сутки спустя в Гостином Дворе Антикварный салон номинально предлагал среди прочего немножко современного искусства (едва ли оно могло заинтересовать кого-то из гостей ужина в «Белуге»). Здесь же, среди бронзы и фарфора, неожиданно всплыл Михаил Барщевский, много лет назад выпавший из светского оборота. Также был замечен более ожидаемый гость — коллекционер библиоредкостей Михаил Сеславинский.

Днем позже праздновало себя издание, менее зависящее от обстоятельств своих инвесторов,— в Этнографическом музее отмечал 30-летие «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

По традиции в этот вечер благодарили читателей и почитателей.

Представители редакции, бывшие и действующие, вручали статуэтки в виде буквы “Ъ” деятелям культуры, власти и бизнеса Петербурга. Было опасение, что по случаю такой круглой даты награждавших и награждаемых будут переполнять чувства, отчего вечеринка затянется. Но нет, широким жестом церемонию поделили на три коротких акта — по пять лауреатов на каждое десятилетие. Причем десятилетия еще и округлили для верности: зарождение “Ъ” в девяностые, благословенные нулевые, оптимистичные десятые (впрочем, именно тогда появляется слоган “Ъ” «С решительным подтекстом»). Двадцатые решили пока никак не учитывать, все-таки праздничное настроение сегодня непросто создать, а удержать и подавно. По завершении церемоний перед гостями выступила московская группа «Браво», что было, может, не совсем вежливо, но оригинально.

Как ни странно, двадцатые оказались проанализированы днем позже в фонде Ruarts Марианны Сардаровой. Там открылась выставка New Now под кураторством Катрин Борисов — фонд показывал свои приобретения последних трех лет. Их набралось на все три выставочных этажа фонда. И хотя, конечно, не все работы были созданы именно в последние годы, как-то сразу понятно, что тут от ковидного времени, а что — потом. Завершает выставку работа Юрия Шабельникова с паровозом, летящим в слово «конец».

В пятницу первый день рождения отмечал центр «Зотов», открывший по такому случаю экспозицию «Пресня: выставка моей памяти». Гости, среди которых были Александра Лекомцева, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Оксана Бондаренко, Марианна Максимовская, Евгения Линович и другие, соглашались, что всего за год «Зотов» стал привычным маршрутом: то на лекцию заглянешь, то в кино. Впрочем, директор «Гаража» Антон Белов признался, что выбрался сюда впервые. После торжественных речей собравшихся угостили тортом в виде огромного батона, а в качестве сувенира дарили небольшие буханки черного хлеба — все-таки по первой специальности «Зотов» был хлебозаводом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”