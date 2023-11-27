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Коммерсантъ FM
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Этот поезд в конец

Евгения Милова о светских событиях недели

Минувшая светская неделя начиналась, скажем так, логично. В понедельник в ресторане «Белуга» был так называемый «Ужин коллекционеров», а во вторник — открытие 49-го Российского антикварного салона. Человек непосвященный подумал бы, что это организаторы салона накануне открытия делают ужин для лучших своих покупателей. На самом же деле это были вообще несвязанные события. «Ужин коллекционеров» был дан по инициативе возрожденного арт-журнала Black Square при поддержке водки Beluga. Про это издание нельзя сказать, что оно образовалось из нынешней пены дней, как журнал «Москвичка» (см. светскую хронику прошлой недели). Его судьба более причудлива. В первой серии Black Square начал выходить в 2009 году, и одной из задач редакция под руководством Анзора Канкулова поставила измерение глубины допустимых арт-свобод. Три номера спустя не арт-, а просто свободу утратил инвестор издания Валерий Носов. Впрочем, по воспоминаниям, редакция изначально воспринимала проект как сказку, поэтому даже не удивилась, когда сказка закончилась. И вот годы спустя оказалось, что господин Носов, обретя свободу, не охладел к идее издания Black Square. К проекту также присоединился Андрей Северилов; журнал намерен выходить дважды в год в формате коллекционного издания, первый номер уже в продаже. А на ужине были не только коллекционеры, например Виктория и Антон Борисевич или Татьяна Столяр, но и владельцы галерей Алина и Дмитрий Пинские и Юлия и Артем Акимовы, а также директор Третьяковки Елена Проничева (в total black) и владелица «Винзавода» Софья Троценко.

Светский обозреватель «Ъ» Евгения Милова

Светский обозреватель «Ъ» Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Светский обозреватель «Ъ» Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывшийся сутки спустя в Гостином Дворе Антикварный салон номинально предлагал среди прочего немножко современного искусства (едва ли оно могло заинтересовать кого-то из гостей ужина в «Белуге»). Здесь же, среди бронзы и фарфора, неожиданно всплыл Михаил Барщевский, много лет назад выпавший из светского оборота. Также был замечен более ожидаемый гость — коллекционер библиоредкостей Михаил Сеславинский.

Днем позже праздновало себя издание, менее зависящее от обстоятельств своих инвесторов,— в Этнографическом музее отмечал 30-летие «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

По традиции в этот вечер благодарили читателей и почитателей.

Представители редакции, бывшие и действующие, вручали статуэтки в виде буквы “Ъ” деятелям культуры, власти и бизнеса Петербурга. Было опасение, что по случаю такой круглой даты награждавших и награждаемых будут переполнять чувства, отчего вечеринка затянется. Но нет, широким жестом церемонию поделили на три коротких акта — по пять лауреатов на каждое десятилетие. Причем десятилетия еще и округлили для верности: зарождение “Ъ” в девяностые, благословенные нулевые, оптимистичные десятые (впрочем, именно тогда появляется слоган “Ъ” «С решительным подтекстом»). Двадцатые решили пока никак не учитывать, все-таки праздничное настроение сегодня непросто создать, а удержать и подавно. По завершении церемоний перед гостями выступила московская группа «Браво», что было, может, не совсем вежливо, но оригинально.

Как ни странно, двадцатые оказались проанализированы днем позже в фонде Ruarts Марианны Сардаровой. Там открылась выставка New Now под кураторством Катрин Борисов — фонд показывал свои приобретения последних трех лет. Их набралось на все три выставочных этажа фонда. И хотя, конечно, не все работы были созданы именно в последние годы, как-то сразу понятно, что тут от ковидного времени, а что — потом. Завершает выставку работа Юрия Шабельникова с паровозом, летящим в слово «конец».

В пятницу первый день рождения отмечал центр «Зотов», открывший по такому случаю экспозицию «Пресня: выставка моей памяти». Гости, среди которых были Александра Лекомцева, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Оксана Бондаренко, Марианна Максимовская, Евгения Линович и другие, соглашались, что всего за год «Зотов» стал привычным маршрутом: то на лекцию заглянешь, то в кино. Впрочем, директор «Гаража» Антон Белов признался, что выбрался сюда впервые. После торжественных речей собравшихся угостили тортом в виде огромного батона, а в качестве сувенира дарили небольшие буханки черного хлеба — все-таки по первой специальности «Зотов» был хлебозаводом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника 20–26 ноября

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Актриса Лянка Грыу на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Актриса Лянка Грыу на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елизавета Ищенко на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Актриса Елизавета Ищенко на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Григорий Калинин (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Актер Григорий Калинин (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ксения Бородина и стилист Алеко Надирян на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Телеведущая Ксения Бородина и стилист Алеко Надирян на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Григорий Верник на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Актер Григорий Верник на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Мария Зайцева на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Певица Мария Зайцева на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Константин Богомолов (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Режиссер Константин Богомолов (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Константин Богомолов, актриса Наталья Рудова и блогер Стас Круглицкий на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Слева направо: режиссер Константин Богомолов, актриса Наталья Рудова и блогер Стас Круглицкий на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Витрук (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Актриса Юлия Витрук (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Константин Богомолов (третий справа), глава платформы Kion Игорь Мишин (слева) и актриса Василиса Перелыгина (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Режиссер Константин Богомолов (третий справа), глава платформы Kion Игорь Мишин (слева) и актриса Василиса Перелыгина (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель галереи и аукциона «Веллум» Любовь Агафонова и заместитель гендиректора ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Михаил Сеславинский на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Основатель галереи и аукциона «Веллум» Любовь Агафонова и заместитель гендиректора ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Михаил Сеславинский на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулус на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулус на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрист Михаил Барщевский (слева) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Юрист Михаил Барщевский (слева) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Андрей Ковалев (в центре) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Бизнесмен Андрей Ковалев (в центре) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель ювелирной марки Godsforge Роберт Оксузян на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Основатель ювелирной марки Godsforge Роберт Оксузян на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко (в центре) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко (в центре) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Нино Нинидзе во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Актриса Нино Нинидзе во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Даниил Берг во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Стилист Даниил Берг во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чурина во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Актриса Анна Чурина во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Лина Дембикова во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Стилист Лина Дембикова во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Светлана Родина во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Дизайнер Светлана Родина во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Мария Кравцова и актер Евгений Бороденко во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Дизайнер Мария Кравцова и актер Евгений Бороденко во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Нино Нинидзе во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Актриса Нино Нинидзе во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Кирилл Преображенский (в центре) на выставке New Now в галерее Ruarts

Художник Кирилл Преображенский (в центре) на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов (справа) на выставке New Now

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов (справа) на выставке New Now

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов (слева) на выставке New Now

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов (слева) на выставке New Now

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на выставке New Now в галерее Ruarts

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец на выставке New Now в галерее Ruarts

Стилист Влад Лисовец на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Наталья Лучанинова (в центре) на выставке New Now в галерее Ruarts

Журналист Наталья Лучанинова (в центре) на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский и общественный деятель Ирина Хакамада на выставке New Now в галерее Ruarts

Предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский и общественный деятель Ирина Хакамада на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель агентства D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский на выставке New Now в галерее Ruarts

Основатель агентства D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор культурного центра «Зотов» Дарья Филиппова на открытии выставки «Пресня: выставка моей памяти»

Генеральный директор культурного центра «Зотов» Дарья Филиппова на открытии выставки «Пресня: выставка моей памяти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор МАММ Ольга Свиблова (справа) на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Директор МАММ Ольга Свиблова (справа) на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и журналист Василий Борисов на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и журналист Василий Борисов на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Архитектор Юрий Аввакумов (слева) и президент холдинга «Группа ИМА» Андрей Гнатюк на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Архитектор Юрий Аввакумов (слева) и президент холдинга «Группа ИМА» Андрей Гнатюк на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гости на открытии выставки «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Гости на открытии выставки «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Актриса Лянка Грыу на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елизавета Ищенко на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Григорий Калинин (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ксения Бородина и стилист Алеко Надирян на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Григорий Верник на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Мария Зайцева на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Константин Богомолов (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Константин Богомолов, актриса Наталья Рудова и блогер Стас Круглицкий на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Юлия Витрук (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Константин Богомолов (третий справа), глава платформы Kion Игорь Мишин (слева) и актриса Василиса Перелыгина (справа) на премьере сериала «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель галереи и аукциона «Веллум» Любовь Агафонова и заместитель гендиректора ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Михаил Сеславинский на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию российского ритейлера Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулус на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрист Михаил Барщевский (слева) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Андрей Ковалев (в центре) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель ювелирной марки Godsforge Роберт Оксузян на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко (в центре) на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук на Российском антикварном салоне в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Нино Нинидзе во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Даниил Берг во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чурина во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Лина Дембикова во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Светлана Родина во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Мария Кравцова и актер Евгений Бороденко во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Нино Нинидзе во время презентации нового аромата HFC в московском особняке Спиридонова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник Кирилл Преображенский (в центре) на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов (справа) на выставке New Now

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов (слева) на выставке New Now

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Наталья Лучанинова (в центре) на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Предприниматель, сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский и общественный деятель Ирина Хакамада на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель агентства D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский на выставке New Now в галерее Ruarts

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор культурного центра «Зотов» Дарья Филиппова на открытии выставки «Пресня: выставка моей памяти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор МАММ Ольга Свиблова (справа) на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент группы компаний «Михайлов и партнеры» Марианна Максимовская и журналист Василий Борисов на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Архитектор Юрий Аввакумов (слева) и президент холдинга «Группа ИМА» Андрей Гнатюк на выставке «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гости на открытии выставки «Пресня: выставка моей памяти» в культурном центре «Зотов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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