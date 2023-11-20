Этот новый глянец словно динамит

На прошлой неделе в светском смысле происходило многое, но самым обсуждаемым мероприятием стал ужин в честь нулевого номера журнала «Москвичка». Этот новый глянец — еще один проект Кристины Потупчик. Читателям “Ъ” со стажем она известна преимущественно как пресс-секретарь движения «Наши» и Росмолодежи. Еще она считается соавтором акции 2008 года против ИД «Коммерсанть» — когда у метро продавали туалетную бумагу с логотипом “Ъ”, фальшивым «Письмом редактора» и номером телефона Юлии Таратуты (внесена в реестр иноагентов), которая тогда работала корреспондентом “Ъ”. Госпожа Потупчик никогда не признавала публично, что имела отношение к этому инциденту, однако и в наши дни на стене ее кабинета висит фрагмент этой туалетной бумаги в золоченой рамке (см. YouTube-шоу «Свет вокруг света»). Сейчас она владеет одной из крупнейших Telegram-сеток, а еще «Издательством редких книг», которое действительно издает книги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главным редактором «Москвички» стала Дарина Алексеева, прежде не занимавшая подобных должностей. Но в команду журнала вошли и профессионалы глянца: Виктория Давыдова, запускавшая в России журналы Glamour и Tatler и несколько лет возглавлявшая Vogue; преподаватель истфака МГУ, бывший шеф-редактор Vogue и бывший нацбол Андрей Карагодин; работавший шеф-редактором Tatler Альберт Галеев и его коллега Дарья Кузнецова. Выход нулевого номера «Осень 2023», изданного тиражом 999 экземпляров, отмечали ужином в галерее Vladey на Неглинной. Здесь опытные герои глянца вроде Сергея Капкова или Виктории Манасир знакомились с новыми. Тут был, например, глава АНО «Диалог» Владимир Табак, который из глянцевого продюсировал прежде только известный, но уже давний (2010 год) поздравительный календарь от студенток журфака Владимиру Путину. Однако именно благодаря ему к ужину присоединился Григорий Березкин. Или вот экс-глава «Диалога», а теперь глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский — бывший глянец мог его не замечать, но теперь, когда едва ли не каждый первый фильм и сериал выходят при поддержке ИРИ, ему, конечно, прямой путь на страницы «Москвички». При этом появление «Москвички» обошлось без государственной поддержки, уверяет редакция. «Мы и Сергея Собянина любим и хвалим абсолютно бескорыстно,— подчеркнула госпожа Алексеева в интервью Мадонне Мур.— Впрочем, мы открыты для предложений».

Накануне журнал Voice (бывш. Cosmopolitan) впервые вручал собственную премию «Первые лица». В номинации ни много ни мало «Легенда» приз получил Филипп Киркоров, который будто бы обрел голос, потому что высказался так: «GQ ушло, но зато у нас теперь есть Voice». И это похоже на резюме и для Voice, и для «Москвички». В остальном на прошлой неделе звучал Петербург, где прошел культурный форум. Но еще до него авторской концертной программой «Любовь поэта» Алексея Гориболя открылся фестиваль «Дягилев P.S.» с последующим приемом в гранд-отеле «Мойка, 22».

В Москве примерно все те же, кто был в гостях у «Москвички», собрались еще раз в среду, чтобы отметить день рождения ресторана «Пифагор». Впрочем, у «Москвички» никак не могло быть Ксении Собчак, а тут они вместе с Константином Богомоловым даже били посуду. Он — об голову, она — об пол. Но оба — в соответствии с традициями греческого гостеприимства, а не по причинам семейного разлада. В четверг примерно те же собрались вновь — теперь уже чтобы отметить пятилетие ресторана «Сахалин». Следует сказать, что ресторанная группа WRF вошла в режим еженедельных гранд-гала: отметили день рождения Selfie, затем «Гвидона», потом был день рождения Ирины Зарьковой, сопряженный с открытием ресторана Ikura, и, наконец, день рождения «Сахалина» с концертом «Морального кодекса». Кодекс оказался таков, что, несмотря на частоту залпов, количество и качество гостей никак не снижались. Но теперь-то уж в этой череде неизбежно наступит пауза — рестораны входят в предновогодне-корпоративный режим.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”