Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Этот новый глянец словно динамит

Евгения Милова о светских событиях недели

На прошлой неделе в светском смысле происходило многое, но самым обсуждаемым мероприятием стал ужин в честь нулевого номера журнала «Москвичка». Этот новый глянец — еще один проект Кристины Потупчик. Читателям “Ъ” со стажем она известна преимущественно как пресс-секретарь движения «Наши» и Росмолодежи. Еще она считается соавтором акции 2008 года против ИД «Коммерсанть» — когда у метро продавали туалетную бумагу с логотипом “Ъ”, фальшивым «Письмом редактора» и номером телефона Юлии Таратуты (внесена в реестр иноагентов), которая тогда работала корреспондентом “Ъ”. Госпожа Потупчик никогда не признавала публично, что имела отношение к этому инциденту, однако и в наши дни на стене ее кабинета висит фрагмент этой туалетной бумаги в золоченой рамке (см. YouTube-шоу «Свет вокруг света»). Сейчас она владеет одной из крупнейших Telegram-сеток, а еще «Издательством редких книг», которое действительно издает книги.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главным редактором «Москвички» стала Дарина Алексеева, прежде не занимавшая подобных должностей. Но в команду журнала вошли и профессионалы глянца: Виктория Давыдова, запускавшая в России журналы Glamour и Tatler и несколько лет возглавлявшая Vogue; преподаватель истфака МГУ, бывший шеф-редактор Vogue и бывший нацбол Андрей Карагодин; работавший шеф-редактором Tatler Альберт Галеев и его коллега Дарья Кузнецова. Выход нулевого номера «Осень 2023», изданного тиражом 999 экземпляров, отмечали ужином в галерее Vladey на Неглинной. Здесь опытные герои глянца вроде Сергея Капкова или Виктории Манасир знакомились с новыми. Тут был, например, глава АНО «Диалог» Владимир Табак, который из глянцевого продюсировал прежде только известный, но уже давний (2010 год) поздравительный календарь от студенток журфака Владимиру Путину. Однако именно благодаря ему к ужину присоединился Григорий Березкин. Или вот экс-глава «Диалога», а теперь глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский — бывший глянец мог его не замечать, но теперь, когда едва ли не каждый первый фильм и сериал выходят при поддержке ИРИ, ему, конечно, прямой путь на страницы «Москвички». При этом появление «Москвички» обошлось без государственной поддержки, уверяет редакция. «Мы и Сергея Собянина любим и хвалим абсолютно бескорыстно,— подчеркнула госпожа Алексеева в интервью Мадонне Мур.— Впрочем, мы открыты для предложений».

Накануне журнал Voice (бывш. Cosmopolitan) впервые вручал собственную премию «Первые лица». В номинации ни много ни мало «Легенда» приз получил Филипп Киркоров, который будто бы обрел голос, потому что высказался так: «GQ ушло, но зато у нас теперь есть Voice». И это похоже на резюме и для Voice, и для «Москвички». В остальном на прошлой неделе звучал Петербург, где прошел культурный форум. Но еще до него авторской концертной программой «Любовь поэта» Алексея Гориболя открылся фестиваль «Дягилев P.S.» с последующим приемом в гранд-отеле «Мойка, 22».

В Москве примерно все те же, кто был в гостях у «Москвички», собрались еще раз в среду, чтобы отметить день рождения ресторана «Пифагор». Впрочем, у «Москвички» никак не могло быть Ксении Собчак, а тут они вместе с Константином Богомоловым даже били посуду. Он — об голову, она — об пол. Но оба — в соответствии с традициями греческого гостеприимства, а не по причинам семейного разлада. В четверг примерно те же собрались вновь — теперь уже чтобы отметить пятилетие ресторана «Сахалин». Следует сказать, что ресторанная группа WRF вошла в режим еженедельных гранд-гала: отметили день рождения Selfie, затем «Гвидона», потом был день рождения Ирины Зарьковой, сопряженный с открытием ресторана Ikura, и, наконец, день рождения «Сахалина» с концертом «Морального кодекса». Кодекс оказался таков, что, несмотря на частоту залпов, количество и качество гостей никак не снижались. Но теперь-то уж в этой череде неизбежно наступит пауза — рестораны входят в предновогодне-корпоративный режим.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

Предыдущая фотография
Владелица винного производства «Золотая балка» Снежанна Георгиева на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Владелица винного производства «Золотая балка» Снежанна Георгиева на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: теннисистка Светлана Кузнецова, журналистка Виктория Давыдова и pr-специалист Илья Давыдов на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Слева направо: теннисистка Светлана Кузнецова, журналистка Виктория Давыдова и pr-специалист Илья Давыдов на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Сати Спивакова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Телеведущая Сати Спивакова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская (слева) и владелица агентства PR International Светлана Бондарчук (в центре) на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Телеведущая Юлия Барановская (слева) и владелица агентства PR International Светлана Бондарчук (в центре) на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Яна Расковалова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Дизайнер Яна Расковалова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков и блогер Виктория Шелягова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Глава совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков и блогер Виктория Шелягова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава группы ЕСН Григорий Березкин на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Глава группы ЕСН Григорий Березкин на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева (справа) на гала-ужине по случаю выхода его первого номера

Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева (справа) на гала-ужине по случаю выхода его первого номера

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Телеведущая Юлия Барановская на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный (слева) и блогер Алексей Жидковский на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Журналист Евгений Заболотный (слева) и блогер Алексей Жидковский на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Любовь Успенская на дне рождения ресторана «Пифагор»

Певица Любовь Успенская на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Анна Семенович (слева) и фигуристка Анастасия Гребенкина на дне рождения ресторана «Пифагор»

Певица Анна Семенович (слева) и фигуристка Анастасия Гребенкина на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Олег Шелягов на дне рождения ресторана «Пифагор»

Бизнесмен Олег Шелягов на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Виктория Шелягова на дне рождения ресторана «Пифагор»

Блогер Виктория Шелягова на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вице-президент Российского футбольного союза Игорь Каменский (справа) и ресторатор Аркадий Новиков (второй справа) на дне рождения ресторана «Пифагор»

Вице-президент Российского футбольного союза Игорь Каменский (справа) и ресторатор Аркадий Новиков (второй справа) на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солистка Большого театра Ана Туразашвили на дне рождения ресторана «Пифагор»

Солистка Большого театра Ана Туразашвили на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Мария Лобанова на дне рождения ресторана «Пифагор»

Журналистка Мария Лобанова на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Ирина Чайковская на дне рождения ресторана «Пифагор»

Журналистка Ирина Чайковская на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шеф-повара Алексей Когай (слева) и Владимир Мухин (в центре) на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Шеф-повара Алексей Когай (слева) и Владимир Мухин (в центре) на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Ирина Зарькова и журналист Евгений Заболотный на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Ресторатор Ирина Зарькова и журналист Евгений Заболотный на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица винного производства «Золотая балка» Снежанна Георгиева на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Владелица винного производства «Золотая балка» Снежанна Георгиева на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Олег Шелягов на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Бизнесмен Олег Шелягов на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шеф-повар Владимир Мухин на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Шеф-повар Владимир Мухин на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель ювелирной марки Anima Михаил Барышников на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Основатель ювелирной марки Anima Михаил Барышников на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: журналист Галина Мазаева, сотрудник компании Vos’hod Ирина Елизарова и глава Simple Group Максим Каширин на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Слева направо: журналист Галина Мазаева, сотрудник компании Vos’hod Ирина Елизарова и глава Simple Group Максим Каширин на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Александр Петров на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Актер Александр Петров на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец и композитор Дмитрий Маликов с супругой Еленой на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Певец и композитор Дмитрий Маликов с супругой Еленой на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Анна Чурина (справа) с дочерью Ксенией на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Актриса Анна Чурина (справа) с дочерью Ксенией на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Алла Михеева на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Телеведущая Алла Михеева на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер и продюсер Леонид Ярмольник с супругой Оксаной на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Актер и продюсер Леонид Ярмольник с супругой Оксаной на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Надя Ручка на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Певица Надя Ручка на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Алена Ахмадуллина (слева) на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Дизайнер Алена Ахмадуллина (слева) на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор по развитию Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Директор по развитию Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фигурист Александр Энберт с супругой Алесей на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фигурист Александр Энберт с супругой Алесей на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Алена Хмельницкая на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Актриса Алена Хмельницкая на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Анна Чекалина на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Блогер Анна Чекалина на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Екатерина Кабак на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Актриса Екатерина Кабак на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 38

Владелица винного производства «Золотая балка» Снежанна Георгиева на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: теннисистка Светлана Кузнецова, журналистка Виктория Давыдова и pr-специалист Илья Давыдов на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Сати Спивакова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская (слева) и владелица агентства PR International Светлана Бондарчук (в центре) на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Яна Расковалова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков и блогер Виктория Шелягова на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава группы ЕСН Григорий Березкин на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева (справа) на гала-ужине по случаю выхода его первого номера

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный (слева) и блогер Алексей Жидковский на ужине по случаю выхода первого номера журнала «Москвичка»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Любовь Успенская на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Анна Семенович (слева) и фигуристка Анастасия Гребенкина на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Олег Шелягов на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Виктория Шелягова на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Вице-президент Российского футбольного союза Игорь Каменский (справа) и ресторатор Аркадий Новиков (второй справа) на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солистка Большого театра Ана Туразашвили на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Мария Лобанова на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналистка Ирина Чайковская на дне рождения ресторана «Пифагор»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шеф-повара Алексей Когай (слева) и Владимир Мухин (в центре) на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Ирина Зарькова и журналист Евгений Заболотный на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица винного производства «Золотая балка» Снежанна Георгиева на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Олег Шелягов на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шеф-повар Владимир Мухин на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель ювелирной марки Anima Михаил Барышников на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: журналист Галина Мазаева, сотрудник компании Vos’hod Ирина Елизарова и глава Simple Group Максим Каширин на праздновании пятилетия ресторана «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Александр Петров на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певец и композитор Дмитрий Маликов с супругой Еленой на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Анна Чурина (справа) с дочерью Ксенией на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Алла Михеева на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер и продюсер Леонид Ярмольник с супругой Оксаной на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Надя Ручка на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Алена Ахмадуллина (слева) на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор по развитию Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фигурист Александр Энберт с супругой Алесей на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Алена Хмельницкая на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Анна Чекалина на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Екатерина Кабак на премьере фильма Романа Полански «Дворец» в кинотеатре «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...