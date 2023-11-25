На границе Литвы и Калининградской области пробка из десятков грузовиков

На российско-литовском участке границы в Калининградской области в пробке стоят 80 грузовиков. В Федеральной таможенной службе России утверждают, что причина этому — медленная работа литовских таможенников. Власти Литвы никак не комментировали это.

«На российско-литовском участке границы в Калининградской области скапливается очередь. 25 ноября перед МАПП "Чернышевское" на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств»,— сообщили в ФТС. «Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин»,— добавили в службе.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что закрытие КПП «Чернышевское» будет рассматриваться как серьезное нарушение транзитных обязательств.

КПП «Чернышевское» (КПП «Кибартай» с литовской стороны) — единственный работающий пункт пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Четыре других пункта власти Литвы закрыли в 2022 году.

В начале 2023 года на КПП «Чернышевское» начали внедрять электронную систему бронирования очереди для автомобилей для ускорения прохождения границы из-за километровых пробок из грузовиков.

Анастасия Ларина