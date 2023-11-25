Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На границе Литвы и Калининградской области пробка из десятков грузовиков

На российско-литовском участке границы в Калининградской области в пробке стоят 80 грузовиков. В Федеральной таможенной службе России утверждают, что причина этому — медленная работа литовских таможенников. Власти Литвы никак не комментировали это.

«На российско-литовском участке границы в Калининградской области скапливается очередь. 25 ноября перед МАПП "Чернышевское" на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств»,— сообщили в ФТС. «Причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин»,— добавили в службе.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что закрытие КПП «Чернышевское» будет рассматриваться как серьезное нарушение транзитных обязательств.

КПП «Чернышевское» (КПП «Кибартай» с литовской стороны) — единственный работающий пункт пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Четыре других пункта власти Литвы закрыли в 2022 году.

В начале 2023 года на КПП «Чернышевское» начали внедрять электронную систему бронирования очереди для автомобилей для ускорения прохождения границы из-за километровых пробок из грузовиков.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...