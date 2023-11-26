Смартфоны показали рост

Мировые продажи смартфонов выросли впервые за два года. С октября 2022-го по октябрь 2023-го показатель увеличился на 5%, подсчитали в Counterpoint Research. Начиная с лета 2021-го спрос на смартфоны в годовом выражении последовательно падал. Перелом динамики аналитики объясняют восстановлением продаж в развивающихся странах, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке, а также выходом iPhone 15 и новинки от Huawei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Флагманские модели в третьем квартале стали драйвером продаж и в России. Их покупали, опасаясь подорожания, писал “Ъ”. В натуральном выражении спрос вырос на 44% год к году, в денежном — на 66%. Тем не менее рынок восстанавливается в первую очередь по естественным причинам, уверен ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

«В 2020 году был колоссальный всплеск — всем срочно понадобились более или менее производительные смартфоны. Жизненный цикл устройства — в среднем два года. После этого начинает деградировать аккумулятор. Кто-то его меняет, а кто-то идет за новым телефоном. Относительный всплеск будет продолжаться до середины 2024 года, потому что покупать будут еще и те люди, которые обновили технику в 2021-м.

Если речь о флагманах, смартфоны вроде бы подорожали, но если посмотреть внимательнее, то сегодня за меньшую сумму можно купить то, что два года назад было флагманским. В принципе они даже подешевели немножко, несмотря на инфляцию и другие неприятные события, просто потому, что производители в последние годы активно прокачивали не верхний сегмент, а средний.

Доллар заметно подешевел. Я разговаривал с одним поставщиком — он был в невероятной печали из-за того, что заказывал технику по 100 руб. за доллар, а когда она поступила на склады, тот стал 88 руб. Продавцам, особенно дистрибуторам, очень нужны живые деньги. На маркетплейсах сейчас такое безумие творится в плане скидок, бонусов, что-то совершенно фантастическое».

В то же время ритейлеры допускают, что в декабре смартфоны подорожают на 15-20%. Средняя цена устройства в рознице составит 26-27 тыс. руб. — примерно на 5 тыс. руб. больше, чем год назад. Такими прогнозами с «Ведомостями» поделились Wildberries и операторы «Теле2» и «Билайн».

Другие ритейлеры, впрочем, подорожания к Новому году не ждут. По их мнению, iPhone 15 будет стоить столько же, сколько и на старте продаж, а вот цены на модели прошлых лет из-за ослабления рубля могут увеличиться. В четвертом квартале продажи девайсов обгонят уровень прошлого года, но о полном восстановлении рынка говорить не приходится, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Я бы не говорил о долгосрочных планах. В России действительно улучшилась ситуация с продажами по отношению к прошлому году и к первым двум кварталам этого. В четвертом, наверное, учитывая покупки к Новому году, рынок продолжит расти. В прошлом году, по данным Telecom Daily, было продано порядка 24 млн смартфонов, в этом мы рассчитываем примерно на 26 млн. В деньгах, думаю, ситуация несильно изменится, а в штуках будет больше.

Если на импортную технику распространят утильсбор, то это может стать причиной повышения цен, но пока об этом говорить рано. Опять же, нужно понимать, чего хотят добиться наши законодатели, учитывая, что российских смартфонов практически нет, они на 95% сделаны в Китае из его комплектующих. Введение может поспособствовать росту числа покупок, поскольку люди будут думать, что увеличится цена».

В мае этого года Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию. Но по выручке компания по-прежнему остается на первом месте на местном рынке, выяснили тогда аналитики GS Group. Реальную динамику продаж смартфонов в России подсчитать сейчас сложно, отмечает главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов:

«У Samsung в мире доля больше — 20%, у Apple — около 16%. Мне кажется, лучше себя сейчас чувствует Samsung.

У нее более яркие новинки, есть складные смартфоны, которых у Apple до сих пор нет, а также большой портфель разных ценовых сегментов. В частности, у Samsung есть классная история с Fan Edition: через полгода-год после выхода флагмана они выпускают устройство с таким же номером, но немножко похуже, при этом процентов на 30-40 дешевле.

Apple все же концентрируется на людях, которые могут себе позволить дорогой продукт. Компания продает сервисы, и у нее все тут получается. Плюс Apple — лидер в производстве ноутбуков и собственных чипов для них. Инновации же в iPhone немножко замедлились. В 15-м самая крутая, пожалуй, фича — LOG. На смартфон теперь можно снимать фильмы. Но рядовому потребителю стало незачем покупать новый iPhone каждый год. Наверное, телефоном можно пользоваться пару лет, а то и тройку.

Что касается доли продаж в России других брендов, у Xiaomi, Oppo и Vivo где-то по 10%. Дальше марки обычно делят пирог с 2-5%. В РФ тоже растет спрос на смартфоны. В октябре была отчетность о том, что объем продаж вышел на сопоставимый с 2021 годом уровень. Но мы не можем измерить по деньгам и по штукам Apple, потому что у нас нет никаких данных — только серый импорт.

Еще в прошлом году корпорация упала на пятое место со второго, на первом была Samsung, которая в этом году уже на четвертой позиции. Первая строчка у Xiaomi, затем идут Realme и Tecno. Здесь все понятно: у Xiaomi огромное количество смартфонов по разным ценам, примерно то же самое у Realme и Tecno. Это модели среднего и бюджетного сегментов, которые покрывают большинство потребностей россиян».

Возможность ввести к концу 2024 года утилизационный налог на импортную электронику на днях обсуждали в Совете федерации. Идею поддержали в Минпромторге. Авторы проекта поясняли, что мера пополнит бюджет, частично освободит рынок от иностранных компаний и поможет российским производителям.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники возражали, что утильсбор станет дополнительной нагрузкой для поставщиков и приведет к росту цен на импортные товары.

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Елизавета Скобцова