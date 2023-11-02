Xiaomi оставила конкурентов позади

Xiaomi 14 за пару дней стал самым продаваемым смартфоном года на китайском рынке. Новый флагман обошел не только iPhone, но и традиционно самые популярные недорогие устройства от Realme. Это данные крупнейшего китайского онлайн-ритейлера JD. Сам производитель утверждает, что продажи новой модели выросли на 600% по сравнению с предыдущей версией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CFOTO / NurPhoto / AFP Фото: CFOTO / NurPhoto / AFP

Главный редактор портала vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов признает технические достоинства гаджетов Xiaomi, но объясняет ажиотажный спрос в Китае локальными особенностями: «Сегодня, если вы хотите топовый смартфон на Android, у вас выбор небольшой. Это либо Samsung, либо Xiaomi. Когда вы начинаете смотреть в сторону альтернатив, то обнаруживаете там довольно много компромиссов. А вот по-настоящему топовые модели делают только два бренда.

Совершенно очевидно, что приобретать Samsung потребителям в Китае не совсем приятно, скажем так. Там есть абсолютно искренняя природная поддержка локальных брендов. Сейчас на рынке жестко рубятся Huawei, который потихоньку возвращается после мощного санкционного удара, и Xiaomi, которая уже завоевала вершины и не хочет их никому уступать.

Xiaomi 14 и 14 Pro действительно очень приличные аппараты. Компания в принципе дошла до такого уровня, как и Apple, когда топовые устройства трех-, четырехлетней давности до сих пор вполне актуальны».

Цены на флагманы Xiaomi стартуют с 4 тыс. юаней — это примерно 50 тыс. руб. Пока они продаются только в Китае, а до других стран могут добраться в следующем году. Может ли Xiaomi всерьез конкурировать с Apple и Samsung на глобальном рынке?

На этот вопрос “Ъ FM” ответил заместитель главного редактора androidinsider.ru Иван Кузнецов: «Xiaomi первой удалось выпустить смартфон на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Ни Samsung, ни кто-то другой на нем свои устройства не создает. Что касается цены, iPhone 15 Pro стоит в два раза дороже. Очевидно, что люди, которые уже не хотят покупать iPhone, будут обращать внимание на Xiaomi 14.

Xiaomi как производитель осваивает новые ниши, то есть он не просто выступает проектировщиком и сборщиком, но и сам для себя изготавливает какие-то технологические решения, апгрейдит процессор, занимается его оптимизацией под свои смартфоны.

В коммерческом смысле компания может конкурировать с Samsung, поскольку самсунговские флагманы довольно дорогие. При этом технологически по ряду моментов они отстают. У Apple все-таки аудитория более специфична, поэтому как таковой каннибализации продаж не будет. Но мы видим, что россияне переходят на Android, поэтому в целом, думаю, модель будет очень перспективна в РФ и наверняка в Восточной Европе, где действуют схожие правила игры».

Xiaomi 14 — первый гаджет с операционной системой HyperOS. Она основана на наработках Android, но получила дополнительные функции. Новую систему будут поддерживать также телевизоры и устройства умного дома. Аналитики считают, что так Xiaomi пытается развивать полноценную экосистему.

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Илья Сизов