Электроника горит на процентах

Россияне стали вдвое чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику, рассказали “Ъ” в банках. Но эксперты полагают, что тенденция роста покупок в кредит уже почти исчерпала себя: граждане переходят на разумную модель потребления, и большинство в 2023 году реализовало отложенные в кризисном 2022 году покупки. Кроме того, из-за повышения ключевой ставки некоторые ритейлеры сократили ассортимент электроники, доступной в рассрочку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С января по сентябрь 2023 года россияне в 2,3 раза чаще, чем за тот же период 2022 года, подавали заявки на приобретение электроники с помощью рассрочки и POS-кредитов, рассказали в компании «Тинькофф Кредит Брокер». Там уточнили, что в сентябре число заявок на рассрочку находилось на уровне февраля 2022 года. В МТС-банке отмечают рост заявок на покупку электроники по итогам одиннадцати месяцев на 25% год к году.

В Сбербанке сообщили, что по сравнению с 2021 годом общий объем POS-кредитования (point of sales — кредитование в точках продаж) вырос более чем в два раза. По сравнению с 2022 годом наибольший рост показали категории кредитов на телевизоры (на 145%), смартфоны (на 101%), ноутбуки (на 87%), стиральные машины (на 81%) и др., уточнили в банке. «Динамика рынка POS-кредитования, в том числе и на товарные категории электроники, зависит от нескольких взаимосвязанных факторов — инфляции, курса доллара и размера ключевой ставки»,— отметили там.

Однако уже вскоре тенденция может измениться. Топ-менеджер крупной сети электроники говорит, что из-за повышения ключевой ставки сеть сократила ассортимент товаров, доступных к приобретению в рассрочку, на 30%. «В данном случае нам невыгодно продавать электронику через рассрочку, так как потребитель не платит процент, он переходит на ритейлера. С учетом возросшей ключевой ставки маржа на такой способ реализации становится минимальной»,— отмечает он. Другой источник “Ъ” среди топ-менеджеров сети электроники пояснил, что сокращать ассортимент, доступный к приобретению через рассрочку, вынуждены магазины, которые «не имеют партнера или собственной финансовой организации».

С конца лета Центральный банк повышал ставку трижды: сначала в августе ставку подняли сразу на 3,5 процентного пункта (п. п.), до 12%, через месяц — до 13%, а затем — до 15%. Ряд банкиров полагают, что 15 декабря ключевая ставка может вырасти до 16%.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили “Ъ”, что по итогам девяти месяцев доля кредитных продаж в их сети достигла 15,8%, увеличившись на 6,1 п. п. относительно того же периода 2022 года. «Позитивной динамике способствуют высокий интерес покупателей к обновленным кредитным продуктам и программам, в том числе на срок до 30 месяцев, и расширение ассортимента техники, доступной к покупке по программам рассрочки»,— пояснили в сети. Представитель ритейлера добавил, что все финансовые продукты, предлагаемые покупателям, группа реализует через дочернюю компанию «Директ Кредит».

Рассрочки непривлекательны для ритейлеров, так как они теряют часть прибыли, выплачивая банку проценты за кредитование, объясняет представитель розничной сети «Всёсмарт». По его словам, в рассрочку продаются высокомаржинальные товары, у которых разница между закупочной и розничной ценами существенна, поэтому есть с чего покрывать проценты. «В противном случае оплата по частям становится невыгодной, и магазины отказываются от такого сервиса»,— объясняет представитель ритейлера. Он, впрочем, утверждает, что «общего тренда на сокращение числа устройств, доступных для рассрочки, нет».

По оценке представителя МТС-банка, в следующем году «значительного роста рынка товарного кредитования не ожидается», так как покупатели «переходят на разумную модель потребления». Кроме того, как следует из исследования «Тинькофф Кредит Брокер», в 2023 году 85% россиян частично или полностью реализовали отложенные в 2022 году планы по покупке бытовой техники и электроники. Так, каждый третий россиянин (30%), решивший перенести покупку бытовой техники и электроники на 2023 год, уже приобрел все необходимое, отмечают аналитики.

Тимофей Корнев