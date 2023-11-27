«Агрокомплекс» идет на Москву

Крупный производитель продуктов Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева начинает развитие розницы на московском рынке. Холдинг договорился об аренде первых точек и ищет другие помещения площадью по 100–200 кв. м. Это позволит расширить присутствие на самом емком рынке в стране, но открытие магазинов с продукцией с коротким сроком хранения потребует серьезных затрат на логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева договорился об аренде помещений под первые фирменные магазины в Москве, рассказал источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости. В профиле «Агрокомплекса» на HeadHunter также появились вакансии сотрудников в магазины в столичных районах Текстильщики и Хорошево-Мневники, а также в подмосковном Красногорске. Представитель «Агрокомплекса» “Ъ” не ответил.

«Агрокомплекс» входит в число ведущих в России производителей молока, мяса, сахара, также выпускает колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы, напитки. Портфель брендов включает «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», Labinsk Beef, «Медведовские традиции». Осенью 2023 года структура, которую на рынке связывают с «Агрокомплексом», также стала владельцем ГК «Юг Руси», производящей подсолнечное масло под брендами «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» (см. “Ъ” от 4 сентября). В 2022 году выручка «Агрокомплекса» выросла на 9,9% год к году, до 78,9 млрд руб., чистая прибыль — на 24,3%, до 10,68 млрд руб.

Под управлением «Агрокомплекса» уже находится около 590 магазинов на юге РФ под вывеской «Агрокомплекс Выселковский». В этом году холдинг сообщил о завершении программы обновления сети. Ассортимент точек на 90% представлен продукцией собственного производства. Под тем же брендом будут работать магазины холдинга в Москве и области, для чего идет поиск помещений площадью 100–200 кв. м во вновь построенных жилых комплексах, говорит источник “Ъ” на рынке.

Структура господина Ткачева задумалась об открытии розницы в Москве еще в 2017 году. Она искала директора для развития сети в регионе, открыв распределительный центр в Подмосковье (см. “Ъ” от 23 августа 2017 года). Также близкие к бизнесмену структуры считаются владельцами сети магазинов ПУД в Крыму.

Партнер сервиса по организации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова говорит, что магазин формата, в котором работает «Агрокомплекс», можно разместить на площади до 100 кв. м, а затраты могут составить 7 млн руб. на один объект. По ее словам, опросы потребителей в Москве показывают нехватку магазинов «натуральных продуктов», однако новому игроку предстоит отладить доставку товаров с коротким сроком годности так, чтобы затраты на логистику «не съедали всю прибыль». Этого можно избежать, если запустить сразу большое число магазинов, отмечает госпожа Болотова.

Другие агрохолдинги с собственной розницей также интересуются московским рынком. ГК «Эконива», производящая молочные продукты, 25 ноября открыла второй магазин в столице, а общее число точек в регионе с учетом Подмосковья достигло 15 объектов, говорит директор по продажам компании «Эконива — Продукты питания» Денис Ишмаев. По его словам, присутствие в Москве и области «важно для укрепления позиций на рынке, а наличие фирменных магазинов способствует увеличению числа потенциальных потребителей». Развитие розницы в Москве и Санкт-Петербурге в этом году также начал крупный производитель сыров ГК «Кабош» (см. “Ъ” от 17 марта).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что московский рынок — самый емкий в стране, поэтому интересен агрохолдингам с собственной розницей. Но, добавляет он, у местных потребителей высокие требования к качеству форматов магазинов и новых игроков ждет очень сильная конкуренция в том числе со стороны «Вкусвилла», «Куулклевера» (бренд «Мясновъ») и точек крупных мясокомбинатов.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая