Производителям продуктов тесно в цеху

Производители продуктов питания вновь стали интересоваться развитием своей розницы. Открытие фирменных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге запланировал крупный производитель сыров ГК «Кабош», а площади под новые точки ищут «Славянка», «Аленка», «Мясницкий ряд» и другие сети. Аренда помещений в таких форматах может обходиться дороже средней по рынку, и сформировать стабильный трафик удается немногим игрокам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Замжицкая, Коммерсантъ Фото: Мария Замжицкая, Коммерсантъ

Крупный производитель сыров ГК «Кабош» планирует запуск фирменных магазинов в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Это следует из вакансии руководителя розничной сети, опубликованной «Кабош» на HeadHunter в марте. Гендиректор и владелец группы Дмитрий Матвеев сообщил, что в этом году планируется открыть по пять магазинов площадью до 50 кв. м в спальных районах Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, ассортимент будет включать сыры и овощи, в перспективе — выпечку. Инвестиции в проект он не раскрыл.

Псковская ГК «Кабош» по итогам 2021 года занимала 18-е место среди крупнейших производителей сыров в РФ, выпустив 6,1 тыс. тонн продукции, следует из рейтинга Milknews, «Союзмолока» и Streda Consulting. Также управляет тепличным комбинатом, земельный банк — 60 тыс. га.

По словам Дмитрия Матвеева, собственная розница позволит группе представить более широкий ассортимент продукции, чем тот, что поставляется в крупные торговые сети. Федеральные ритейлеры сегодня активно наращивают долю собственных торговых марок (СТМ), что сокращает возможности для производителей с собственными брендами, указывает он. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту» и др.), в 2022 году средняя доля СТМ в продажах крупнейших продуктовых сетей выросла более чем на 5 процентных пунктов, до 20% от выручки год к году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что для крупных производителей продуктов питания создание собственной розницы в том числе позволяет лучше понять предпочтения покупателей и протестировать новую продукцию. Директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина отмечает, что «Кабош» на первом этапе, вероятно, хочет повысить узнаваемость флагманского бренда за счет открытия магазинов. По ее словам, от уже созданных производителями продуктовых сетей в целом сегодня есть запрос на поиск помещений. Среди них эксперт называет сети кондитерских магазинов «Славянка», «Аленка» (входит в «Объединенные кондитеры»), точки алкогольной компании «Ладога», магазины «Раменский деликатес», «Мясницкий ряд».

Руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко говорит, что площадь подобных узкоспециализированных магазинов в большинстве случаев не превышает 100 кв. м и такие точки открываются преимущественно в густонаселенных спальных районах. Арендные ставки под магазины таких форматов бывают выше средних по рынку, поэтому в некоторых случаях арендодатели готовы освобождать даже уже сданные площадки, добавляет гендиректор Ricci | Blackstone Евгений Кузьмин. По его словам, из-за небольшой площади производители продуктов могут позволить себе размещение в хороших локациях.

Михаил Бурмистров предупреждает, что не всем узкоспециализированным сетям удается сформировать в своих магазинах достаточный поток клиентов. Сильные сети работают в сегменте алкомаркетов, пивных, мясных магазинов, пекарен и магазинов кондитерских изделий, а успешных сетей магазинов молочной продукции — единицы, говорит он. Хотя, отмечает эксперт, при эффективной работе молочная категория может быть базисом для создания полноценного магазина формата «у дома». Ситуация в сегменте стрит-ритейла не облегчает выход для новых игроков. Коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко говорит, что ставки аренды растут, а спрос на привлекательные помещения очень высокий.

Алина Савицкая