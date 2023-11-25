Водитель BMW сбил троих человек на перекрестке на востоке Москвы

На востоке Москвы, на Открытом шоссе, у метро «Бульвар Рокоссовского», произошел наезд автомобиля на троих пешеходов. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«На Открытом шоссе в районе дома 12, строение 2 девушка, управляя автомобилем BMW, не справилась с управлением и совершила наезд на троих пешеходов, которые находились на тротуаре»,— указано в сообщении.

В результате происшествия были госпитализированы три пешехода — мужчина и две женщины. По факту ДТП производится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Александра Горошилова