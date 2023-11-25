Китай сообщил о вторжении эсминца США в его территориальные воды

Военные КНР вытеснили из китайских территориальных вод американский эсминец USS Hopper. Как сообщил телеканал CGTN со ссылкой на командование Народно-освободительной армии Китая, эсминец незаконно вошел в воды у островов Сиша в Южно-Китайском море.

«Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море»,— сообщил канал.

В сообщении армии Китая говорится, что китайские военные применили военно-морские и военно-воздушные силы для «отслеживания, мониторинга и предупреждения» эсминца. Власти Китая считают, что такие действия служат «неопровержимым доказательством» стремления Вашингтона к «морской гегемонии» и «милитаризации Южно-Китайского моря».

Китай и США регулярно винят друг друга в нарушении границ территориальных вод и воздушного пространства. В июне этого года министр обороны США Ллойд Остин обвинил Китай в опасных перехватах американских самолетов. В том же месяце военные США сообщили о «небезопасном» маневре китайского эсминца возле американского корабля.

Анастасия Ларина