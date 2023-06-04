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Коммерсантъ FM
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США обвинили Китай в «небезопасном» маневре эсминца возле американского корабля

Корабль военно-морских сил КНР обогнал американский корабль USS Chung-Hoon в Тайваньском проливе и пересек его носовую часть в 150 ярдах, сообщило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США. Американские военные обвинили Пекин в нарушении правил безопасности движения в международных водах.

Эсминец USS Chung-Hoon вместе с канадским эсминцем HMCS Montreal проходили транзитом с юга на север Тайваньского пролива. В это время, как говорится в сообщении американского командования, эсминец типа Luyang III DDG 132 «выполнил маневры небезопасным образом в непосредственной близости от Chung-Hoon». Американский корабль снизил скорость, чтобы избежать столкновения. После этого китайский эсминец вновь пересек носовую часть Chung-Hoon, но уже на расстоянии 2000 ярдов.

Свидетелями инцидента стали журналисты канадской телекомпании Global News. Они находились на HMCS Montreal. Командир канадского корабля Пол Маунтфорд рассказал, что его команда обратилась к американскому эсминцу и дала им рекомендации, чтобы не произошло столкновения. Американцы просили китайцев держаться дальше от эсминца, но в итоге экипажу USS Chung-Hoon пришлось изменить курс и снизить скорость.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне, 3 июня, на конференции по безопасности в Сингапуре обвинил Китай в опасных перехватах американских самолетов. По его словам, число таких инцидентов вызывает тревогу. Господин Остин призвал Пекин начать взаимодействие с США на уровне министров обороны для предотвращения потенциальных конфликтов.

О проблемах во взаимодействии между Пекином и Вашингтоном — в материале «Ъ» «Китай закрывает Америку».

Леонид Уварчев

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