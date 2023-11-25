Новак: Россия и Турция скоро договорятся о газовом хабе

Вице-премьер России Александр Новак после заседания российско-турецкой межправительственной комиссии в Анкаре сообщил, что стороны близки к подписанию договора о газовом хабе. Вскоре в Санкт-Петербург прибудет делегация турецкой Botas, чтобы ознакомиться с наработками «Газпрома» по новому газовому проекту.

«Сейчас на согласовании находится дорожная карта… Я уверен, что в ближайшее время уже будут достигнуты договоренности о практической реализации этого проекта»,— сказал вице-премьер в интервью «России-24» по итогам заседания межправительственной комиссии (цитата по ТАСС). В октябре господин Новак говорил, что российская сторона направила турецким партнерам дорожную карту по газовому хабу, которая предполагает создание электронной площадки для торговли газом.

В беседе с журналистами Александр Новак также рассказал, что сейчас рассматривается возможность участия РФ в новых проектах АЭС в Турции, в том числе в строительстве атомной электростанции «Синоп» и АЭС малой мощности. Он также отметил, что Россия намерена увеличить ввоз турецкой сельхозпродукции, в том числе за счет наращивания номенклатуры.

Идею строительства газового хаба между Россией и Турцией в октябре 2022 года выдвинул президент Владимир Путин. Таким образом, по словам президента, можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод «Северный поток», который был подорван 26 сентября того же года.

Власти Турции сообщали, что с точки зрения инфраструктуры для реализации газового проекта почти все готово, но нужно внести поправки в законодательство. 4 сентября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Владимиром Путиным сказал, что на повестке по проекту хаба стоит учреждение совместной рабочей группы.

Подробнее о строительстве газового центра в Турции — в материале «Ъ» «Хаб на ухабе».

Анастасия Ларина