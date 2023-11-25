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Главу Ленинского округа Подмосковья Алексея Спасского арестовали на два месяца

Тверской районный суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского и его бывшего заместителя Альберта Гравина на два месяца. Они обвиняются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Фото: Администрация Ленинского городского округа Московской области

Фото: Администрация Ленинского городского округа Московской области

Пресс-службасуда сообщила об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2024 года Алексея Спасского и Альберта Гравина.

23 ноября был задержан бывший помощник главы Ленинского городского округа Московской области Альберт Гранин. Он ушел со своей должности по собственному желанию 7 ноября. По предварительным данным, чиновника подозревают в получении взятки в размере 10 млн руб. На следующий день был задержан глава городского округа Алексей Спасский. В администрации прошли обыски.

Александра Горошилова

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